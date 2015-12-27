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apple tazminat isteğiyle tekrar samsung'un karşısında

APPLE TAZMİNAT İSTEĞİYLE TEKRAR SAMSUNG'UN KARŞISINDA

548 milyon dolarlık rakamın fazla bulunmasından sonra Apple şimdi daha az bir rakamla Samsung'un karşısında.

Tarih : 27 Aralık 2015, 11:37
Puan Ver : Apple Tazminat İsteğiyle Tekrar Samsung'un Karşısında(7/10)7


548 milyon dolarlık rakamın fazla bulunmasından sonra Apple şimdi daha az bir rakamla Samsung'un karşısında. Ancak bunun ek bir talep olduğunu belirtelim. 2012 yılından bu yana satılan Samsung cihazlar için pay isteyen Apple, 180 milyon dolarlık yeni tazminat talebiyle Samsung'un karşısında.



Geçtiğimiz haftalardaki tazminat haberinden sonra şimdi Apple yeniden para talep ediyor. Bu sefer ortaya çıkan rakam 180 milyon dolar. Henüz Samsung'un bu rakama ilişkin yaptığı bir yorum yok ancak tahmin edilebileceği üzere bu rakama da itiraz gelecektir. İki firma arasındaki hukuksal süreç devam ediyor.








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