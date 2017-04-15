APPLE SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ TEKNOLOJİSİ İÇİN İZİN ALDI
Apple'ın sürücüsüz araç teknolojisi geliştirmek için yaptığı başvuru, Kaliforniya eyaletinde kabul edildi.
Amerikalı teknoloji devi Apple'ın "Sürücüsüz araç teknolojisi" testlerinin Kaliforniya eyaletinde yapılması için izin alındı.
Kaliforniya Motorlu Araçlar İdaresinden (DMV) yapılan açıklamada, Apple'ın sürücüsüz araç teknolojisi geliştirmek için yaptığı başvurunun kabul edildiği belirtildi.
Böylece, Kaliforniya eyaletindeki kamuya açık yollarda, Apple'ın sürücüsüz araçlarının yetkili mühendisler gözetiminde test edilmesi için gerekli izinler alınmış oldu.
Apple'ın düşüş kaydeden iPhone akıllı telefon ve Mac bilgisayar satışlarında yaşadığı kaybın, "Project Titan" adı verilen sürücüsüz araç teknolojisi programı sayesinde telafi edilebileceğini belirten uzmanlar, sürücüsüz araç teknolojisi sektöründe artan rekabete ve Apple'ın da bu alanda zorlanabileceğine dikkati çekiyor.
kaynak:sabah
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