Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

apple sürücüsüz araç teknolojisi için izin aldı

APPLE SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ TEKNOLOJİSİ İÇİN İZİN ALDI

Apple'ın sürücüsüz araç teknolojisi geliştirmek için yaptığı başvuru, Kaliforniya eyaletinde kabul edildi.

Tarih : 15 Nisan 2017, 09:41
Puan Ver : Apple Sürücüsüz Araç Teknolojisi İçin İzin Aldı(7/10)4


Amerikalı teknoloji devi Apple'ın "Sürücüsüz araç teknolojisi" testlerinin Kaliforniya eyaletinde yapılması için izin alındı.



Kaliforniya Motorlu Araçlar İdaresinden (DMV) yapılan açıklamada, Apple'ın sürücüsüz araç teknolojisi geliştirmek için yaptığı başvurunun kabul edildiği belirtildi.



Böylece, Kaliforniya eyaletindeki kamuya açık yollarda, Apple'ın sürücüsüz araçlarının yetkili mühendisler gözetiminde test edilmesi için gerekli izinler alınmış oldu.



Apple'ın düşüş kaydeden iPhone akıllı telefon ve Mac bilgisayar satışlarında yaşadığı kaybın, "Project Titan" adı verilen sürücüsüz araç teknolojisi programı sayesinde telafi edilebileceğini belirten uzmanlar, sürücüsüz araç teknolojisi sektöründe artan rekabete ve Apple'ın da bu alanda zorlanabileceğine dikkati çekiyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Apple  Sürücüsüz  Araç  Teknolojisi  İçin  İzin  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER