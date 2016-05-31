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apple store çalışanları sık sık ölüm tehditleri alıyor

APPLE STORE ÇALIŞANLARI SIK SIK ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

Eski bir Apple Store çalışanının buradaki deneyimlerini paylaşması birçok gerçeği ortaya çıkardı. Bu açıklamalara göre Store çalışanları için ölüm tehditleri almak son derece sık yaşanıyor.

Tarih : 31 Mayıs 2016, 09:25
Puan Ver : Apple Store Çalışanları Sık Sık Ölüm Tehditleri Alıyor(7/10)8


Dünyanın en büyük şirketi olan Apple için çalışmak, hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde birçok gencin hayali. Dünya genelinde birçok kişi için bu hayale ulaşmanın en kolay yolu Apple Store'da çalışmak. Dışarıdan bakıldığında Apple çalışanı olmak ve şirketin Store'larında çalışmak son derece cazip bir iş gibi görünebilir. Ancak işin içine girildiğinde, herşey göründüğü kadar güllük gülistanlık değil.



Eski bir Apple Store çalışanının geçtiğimiz günlerde burada çalışırken yaşadıklarını anlatması, Store'da çalışmanın düşünüldüğü kadar keyifli olmadığını gösterdi. İlk olarak Store çalışanları çok yüksek maaşlar almıyor. Ayrıca bu mağazalarda bonus diye bir şey de söz konusu değil. Çalışanlar isterse 100 bin dolarlık satış yapsın, bu satıştan bonus almıyorlar. Bunun yanı sıra Store çalışanlarının terfi alması neredeyse imkansız. Çünkü bu mağazalardaki yöneticilerin hemen hemen dışarıdan alınıyor.



En kötüsü ise kullanıcılardan gelen tepkiler. İsmini vermek istemyen bu eski Apple Store çalışanına göre Store çalışanları için ölüm tehditleri almak son derece normal. Cihazlarının geç tamir edilmesine veya ücretsiz bir şekilde yapılmamasına kızan kullanıcılar, hırsları çalışanlardan çıkarıyorlar.








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