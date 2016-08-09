

30 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında Las Vegas, Nevada'da gerçekleşmiş olan Apple'ın Black Hat konferansında IOS hakkında yazılım dâhilerinin dikkatini çekecek önemli bir açıklama yapıldı.



Apple, işletim sistemi IOS'un son sürümü olan IOS 10 çıkarmaya hazırlanırken işletim sisteminin her açıdan kusursuz olmasını istediği haberimizin başlığından da anlaşılacağı üzere aşikâr. Firma bunun için IOS'ta herhangi bir sistem açığı bulan kişilere 200.000 Dolara varan ödüller verecek.



Apple, sistem açığı bulan kişilere 200.000 Dolar ödül veriyor



IOS herkesin bildiği üzere kişiselleştirmeye kapalı, herhangi bir dış içeriğe izin vermeyen bir işletim sistemi. Bu da IOS'u en stabil ve performanslı işletim sistemlerinden biri yapıyor. Apple görünüşe göre neredeyse kusursuz bir sistem istiyor. Bunun için de yazılımcıları IOS'daki sistem açıklarını bulmaya teşvik etmek için böyle bir yola başvurmuş. Bu sayede yazılım bilgileri IOS gibi bir sistemde açık bulmaya dahi elveren dahi kullanıcıları da bir anlamda güzel bir ödül verilmiş oluyor. Tabii işin ucunda 200.000 Dolar gibi bir meblağ olunca da açık bulmaya çalışacak bir hayli çok kişi var. İlerleyen günlerde 200.000 Doların sahibi olacak yazılım dâhisi acaba kim olacak ?



Firmaların sık sık başvurduğu bir yol olan ödül özellikle Google ve Facebook tarafından kullanılıyor. Servislerinde açık bulup bunu kendilerine bildirenlere büyük ödüller veren firmalar şimdiye kadar milyonlarca liralık ödül dağıtmış durumda. Ülkemizden de pek çok yazılımcı dahi Facebook ve Gooogle'dan çeşitli ödüller aldı. Ödüllerin boyutu ise bulduğunuz açığın önemine göre değişiyor. Açığı bulduktan sonra da açığın detaylarını sadece firma ile paylaşmanız gerekiyor. Eğer bir açık olduğunu duyurursanız ödül almanız oldukça zor olacaktır.



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