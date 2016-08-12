APPLE ŞİMDİ DE OTOBÜS MÜ YAPIYOR?
Ortaya çıkan bu yeni patent, Apple'ın bir "otobüs geliştirdiği" iddiasının ortaya çıkmasına neden oldu.
Apple, ilk araç donanımı patentini almış durumda. Ancak bu patent bir araba için değil. Bu yenilik "eklemli araçlar" ile - ortadan dönen büyük otobüsler gibi araçlar - ilgili. Bunun anlamının yakın bir zamanda bir Apple otobüsü ile karşılaşmamız olup olmadığı ise henüz belli değil.
İlk olarak Patently Apple tarafından duyurulan bu patent, bir eklemli araç zincirindeki ilk kabin ve ikinci kabini bağlayan yeni bir bağ mekanizması üzerine. Bu buluş, sürücülerin büyük araçların her iki parçasını kontrol etmelerine yardım etmekte ve kar ve buz gibi etkilerden sürücüleri korumakta.
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