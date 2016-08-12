O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

apple şimdi de otobüs mü yapıyor?

APPLE ŞİMDİ DE OTOBÜS MÜ YAPIYOR?

Ortaya çıkan bu yeni patent, Apple'ın bir "otobüs geliştirdiği" iddiasının ortaya çıkmasına neden oldu.

Tarih : 12 Ağustos 2016, 15:45
Puan Ver : Apple Şimdi De Otobüs Mü Yapıyor?(0/10)


Apple, ilk araç donanımı patentini almış durumda. Ancak bu patent bir araba için değil. Bu yenilik "eklemli araçlar" ile - ortadan dönen büyük otobüsler gibi araçlar - ilgili. Bunun anlamının yakın bir zamanda bir Apple otobüsü ile karşılaşmamız olup olmadığı ise henüz belli değil.



İlk olarak Patently Apple tarafından duyurulan bu patent, bir eklemli araç zincirindeki ilk kabin ve ikinci kabini bağlayan yeni bir bağ mekanizması üzerine. Bu buluş, sürücülerin büyük araçların her iki parçasını kontrol etmelerine yardım etmekte ve kar ve buz gibi etkilerden sürücüleri korumakta.








Etiketler: Apple  Şimdi  De  Otobüs    Yapıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER