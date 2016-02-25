O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

apple şifresi kırılamayacak iphone için harekete geçti

APPLE ŞİFRESİ KIRILAMAYACAK İPHONE İÇİN HAREKETE GEÇTİ

New York Times'ın haberine göre, FBI'nın San Bernardino terör saldırısının zanlılarından birine ait olan iPhone'un şifresini kırmaya yardım etme talebini reddeden Apple, hükümet tarafından kırılması imkansız iPhonelar üretmek için çalışmalara başladı.

Tarih : 25 Şubat 2016, 09:17
Puan Ver : Apple Şifresi Kırılamayacak İphone İçin Harekete Geçti(10/10)10


Teknoloji devi Apple'ın, ABD hükümetinin artan işbirliği baskılarına rağmen kırılması imkansız iPhonelar için çalışmaya başladığı iddia edildi.



New York Times'ın haberine göre, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) California'nın San Bernardino kentinde düzenlenen terör saldırısının zanlılarından birine ait olan iPhonenun şifresini kırmaya yardım etme talebini reddeden Apple, hükümet tarafından kırılması imkansız iPhonelar üretmek için harekete geçti.



Şirkete yakın kişilere ve güvenlik uzmanlarına dayandırılan haberde, Apple'ın iPhonenun güvenlik özelliklerini istediği şekilde geliştirmeyi başarması halinde bu konuda halihazırda ciddi sorunlar yaşayan emniyet güçlerinin işinin daha da zorlaşacağı iddia edilirken, "Obama yönetimi, geçen yılki San Bernardino saldırısındaki katillerden birinin kullandığı iPhonena erişim için verdiği mücadeleyi kazansa dahi Apple'ın güvenlik tedbirlerini geliştirmeyi başarması emniyet kurumları için önemli bir teknik engel oluşturacak" yorumu yapıldı.



Haberde, ismi verilmeyen güvenlik uzmanlarının, Apple'ın amacına kesinlikle ulaşacağı ve bunun gelecek soruşturmalarda izlenecek yolu değiştireceği yönündeki öngörülerine yer verildi.



Bunun yanında, Apple'ın üst düzey bir yöneticisinin iPhoneların güvenliğinin artırılacağını teyit ettiğini kaydedilen haberde, bağımsız bazı uzmanların da şirketin mühendisleriyle diyaloglarında bu amaca yönelik çalışmaları görüştüklerini ileri sürüldü.



Haberde, ayrıca kişisel gizlilik ile güvenlik arasında giderek büyüyen tartışmaların ancak Kongre'nin teknoloji şirketlerine yönelik yeni bir yasa düzenlemesiyle çözüleceğini savunulurken, Brookings Enstitüsü'nden Benjamin Wittes'in "Taraflar arasındaki savaş, Kongre, bu gibi durumlarda kimin hangi sorumluluklara sahip olduğunu açıklık getirene kadar devam edecek" görüşüne yer verildi.



ABD'de operatörlük hizmeti veren şirketler, yasalar gereğince sahip oldukları bilgileri emniyet kuvvetleriyle paylaşmak zorunda olmasına karşın söz konusu kanun Apple ve Google gibi teknoloji devlerini kapsamıyor.



ŞİFRE SAVAŞININ GEÇMİŞİ



ABD'nin California eyaletindeki San Bernardino kentinde engellilere hizmet veren bir merkeze geçen yılın aralık ayında düzenlenen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmiş ve 28 kişi yaralanmıştı. Eylemi terör saldırısı olarak nitelendiren FBI, saldırganlardan Seyid Rıdvan Faruk'un kullandığı iPhoneun şifresinin kırılması için Apple'dan teknik yardım talep etmişti.



FBI, Apple'ın talebini geri çevirmesi üzerine Los Angeles şehrindeki federal mahkemeye başvurmuş ve mahkemenin yargıcı Sheri Pym, Apple'ın FBI'nın soruşturmasına teknik yardım sağlaması gerektiğine hükmetmişti.



Apple'ın Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Tim Cook ise mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, şirketin, FBI'nın taleplerini yerine getirmesinin dünyadaki bütün iPhoneların güvenliğini tehlikeye atacağını dile getirerek, mahkeme kararına uymayacaklarını duyurmuştu.



ABD Adalet Bakanlığı ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Apple'ın söz konusu iPhonenun şifresinin kırılması için gerekli yazılımı yazmaya yasal olarak zorlanması için davayı gören mahkemeye başvurmuştu.








Etiketler: Apple  Şifresi  Kırılamayacak  İphone  İçin  Harekete  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER