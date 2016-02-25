

Teknoloji devi Apple'ın, ABD hükümetinin artan işbirliği baskılarına rağmen kırılması imkansız iPhonelar için çalışmaya başladığı iddia edildi.







New York Times'ın haberine göre, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) California'nın San Bernardino kentinde düzenlenen terör saldırısının zanlılarından birine ait olan iPhonenun şifresini kırmaya yardım etme talebini reddeden Apple, hükümet tarafından kırılması imkansız iPhonelar üretmek için harekete geçti.







Şirkete yakın kişilere ve güvenlik uzmanlarına dayandırılan haberde, Apple'ın iPhonenun güvenlik özelliklerini istediği şekilde geliştirmeyi başarması halinde bu konuda halihazırda ciddi sorunlar yaşayan emniyet güçlerinin işinin daha da zorlaşacağı iddia edilirken, "Obama yönetimi, geçen yılki San Bernardino saldırısındaki katillerden birinin kullandığı iPhonena erişim için verdiği mücadeleyi kazansa dahi Apple'ın güvenlik tedbirlerini geliştirmeyi başarması emniyet kurumları için önemli bir teknik engel oluşturacak" yorumu yapıldı.







Haberde, ismi verilmeyen güvenlik uzmanlarının, Apple'ın amacına kesinlikle ulaşacağı ve bunun gelecek soruşturmalarda izlenecek yolu değiştireceği yönündeki öngörülerine yer verildi.







Bunun yanında, Apple'ın üst düzey bir yöneticisinin iPhoneların güvenliğinin artırılacağını teyit ettiğini kaydedilen haberde, bağımsız bazı uzmanların da şirketin mühendisleriyle diyaloglarında bu amaca yönelik çalışmaları görüştüklerini ileri sürüldü.







Haberde, ayrıca kişisel gizlilik ile güvenlik arasında giderek büyüyen tartışmaların ancak Kongre'nin teknoloji şirketlerine yönelik yeni bir yasa düzenlemesiyle çözüleceğini savunulurken, Brookings Enstitüsü'nden Benjamin Wittes'in "Taraflar arasındaki savaş, Kongre, bu gibi durumlarda kimin hangi sorumluluklara sahip olduğunu açıklık getirene kadar devam edecek" görüşüne yer verildi.







ABD'de operatörlük hizmeti veren şirketler, yasalar gereğince sahip oldukları bilgileri emniyet kuvvetleriyle paylaşmak zorunda olmasına karşın söz konusu kanun Apple ve Google gibi teknoloji devlerini kapsamıyor.







ŞİFRE SAVAŞININ GEÇMİŞİ







ABD'nin California eyaletindeki San Bernardino kentinde engellilere hizmet veren bir merkeze geçen yılın aralık ayında düzenlenen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmiş ve 28 kişi yaralanmıştı. Eylemi terör saldırısı olarak nitelendiren FBI, saldırganlardan Seyid Rıdvan Faruk'un kullandığı iPhoneun şifresinin kırılması için Apple'dan teknik yardım talep etmişti.







FBI, Apple'ın talebini geri çevirmesi üzerine Los Angeles şehrindeki federal mahkemeye başvurmuş ve mahkemenin yargıcı Sheri Pym, Apple'ın FBI'nın soruşturmasına teknik yardım sağlaması gerektiğine hükmetmişti.







Apple'ın Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Tim Cook ise mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, şirketin, FBI'nın taleplerini yerine getirmesinin dünyadaki bütün iPhoneların güvenliğini tehlikeye atacağını dile getirerek, mahkeme kararına uymayacaklarını duyurmuştu.







ABD Adalet Bakanlığı ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Apple'ın söz konusu iPhonenun şifresinin kırılması için gerekli yazılımı yazmaya yasal olarak zorlanması için davayı gören mahkemeye başvurmuştu.