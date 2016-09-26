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apple, samsung'un evinde mağaza açıyor

APPLE, SAMSUNG'UN EVİNDE MAĞAZA AÇIYOR

İphone 7 ve İPhone 7 Plus ile büyük eleştiriler alsada satışlarına hızla devam eden Apple, en büyük rakibi Samsung'un komşusu oluyor. Amerikan teknoloji devi Samsung'un memkeleti Güney Kore'de Samsung Plazasının karşısında Apple Store açıyor.

Tarih : 26 Eylül 2016, 10:10
Puan Ver : Apple, Samsung'un Evinde Mağaza Açıyor(0/10)


İphone 7 ve İPhone 7 Plus ile büyük eleştiriler alsada satışlarına hızla devam eden Apple, en büyük rakibi Samsung'un komşusu oluyor. Amerikan teknoloji devi Samsung'un memkeleti Güney Kore'de Samsung Plazasının karşısında Apple Store açıyor.



Güney Kore'nin en büyük teknoloji firmalarından olan Samsung, memleketin 3 katlı dev mağazasının yakınında Apple ile komşu olacak. The Wall Street Journal'ın yaptığı habere göre Apple Güney Kore'deki ilk Apple Store'u açmaya hazırlanıyor.



Ülkemizde kendisine ait 2 mağazası bulunan Apple, dünyanın pek çok yerinde kendisine ait özel Apple Store'lar açıyor. Amerika ve Avrupa başta olmak üzere açılan mağazalarda Tüm Apple ürünleri satılmakta. Ek olarak servis ve eğitim noktası olarak da hizmet veren Apple Store'lar, bir Apple kullanıcısının tüm isteklerini karşılaması için tasarlanmış. Ülkemizde özellikle İstanbul Avrupa yakasında bulunan Zorlu Center'daki Apple Store her ne kadar servis konusunda istekleri karşılayamasa da firmanın genel politikası bu yönde.



Güney Kore'de ise şimdiye kadar mağazası bulunmayan Apple ilk mağazasını Seul'de açacak. Bölge olarak ise şehrin en lüks yerlerinden Gangnam'ı tercih etmiş durumda. İşin ilginç yanı ise Seul'un Gangnam bölgesinde Samsung'un 3 katlı bir merkezinin bulunması. İddia o ki Apple, Samsung'un merkezinin hemen yanına mağazasını açacak.



Samsung Kampüsünde İkinci Apple Store



Apple Seul'de açacağı ilk mağazasına ek olarak çok kısa sürede Samsungun kampüsünün bulunduğu Suwon'da ikinci mağazasını açacak. İddialar gerçek çıkar ise Apple, Samsung'un memleketinde ‘karşı komşusu' olacak. Bu durum büyük ihtimalle Samsung'un canını sıkacaktır. 



Samsung Galaxy Note 7 video inceleme








Etiketler: Apple  Samsung  Un  Evinde  Mağaza  Açıyor    haber

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