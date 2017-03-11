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apple, samsung'u 5'e katladı!

APPLE, SAMSUNG'U 5'E KATLADI!

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Apple, geçtiğimiz sene kar marjını daha da arttırdı. Cupertino merkezli şirket rakip tanımadı.

Tarih : 11 Mart 2017, 09:55
Puan Ver : Apple, Samsung'u 5'e Katladı!(8/10)8


Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Apple, geçtiğimiz sene kar marjını daha da arttırdı. Cupertino merkezli şirket rakip tanımadı.



Akıllı telefonpazarındaki rekabet gün geçtikçe daha da kızışıyor. Fakat amiral gemisi sınıfındaki telefon satışlarına baktığımızda, Apple'ın rakiplerinden açık ara önde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira rakamlarda bu tezi doğrular nitelikte.



Geçtiğimiz senenin rakamlarına göreApple, tüm pazar hacminin yüzde 80'ini tek başına ele geçirmiş durumda.Akıllı telefonpazarından tam 54 milyar doları kasasına koyanApple'ın en yakın rakibi Samsungise sadece 8.3 milyar dolar kazanabilmiş.



Her ne kadarSamsung, adet bazında Apple'dan fazla telefon satmış olsa da, Güney Koreliüreticinin üst segment telefon satışlarının çok fazla olmaması, kar oranını da olumsuz etkilemiş durumda.



Öte yandanHuaweibu pazardan yüzde 1.6 oranında pay alırken, Oppoyüzde 1.5, Vivoise yüzde 1.3 pay almış durumda.



Geri kalan yüzde ise LG, HTC, Sony, Motorolave diğer firmalar arasında paylaşılıyor.



Bu rakamlara bakarak akıllı telefon pazarındaki hakim ismin açık ara Appleolduğunu söylemek mümkün. Zira Samsungbile, Cupertinomerkezli şirketin çok gerisinde kalmış durumda. Elbette Samsung'un geçtiğimiz sene yaşadığıNote 7faciası da bu rakamlara önemli derecede etki etmiş olabilir. GerçiNote 7fiyaskosu yaşanmasaydı da Samsung'un 10 milyar doların üzerine çıkması biraz zor görünüyor.



Bakalım bu sene satışa sunulacak olanGalaxy S8veiPhone 8arasındaki rekabet, dengeleri değiştirebilecek mi? Hep beraber bekleyip göreceğiz.



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Etiketler: Apple  Samsung  U  5  E  Katladı    haber

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