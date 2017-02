Akıllı telefon sektöründe yaşanan Apple – Samsung rekabeti iş aralarındaki ticarete gelince değişiyor. Bakın Apple'ın Samsung'dan 160 milyon adet almak istediği ürün ne…



Apple yeni akıllı telefonunun hazırlıklarına şimdiden başladı. Gelecek Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 8 için ilginç bir iddia ortaya atılmış durumda. Apple sonunda akıllı telefonu üzerinde OLED ekran kullanımına başlayacak. En azından ilk gelen bilgilere göre iPhone 8 Plus modeli üzerinde OLED ekran kullanılacak ve bu ekranların temini için Samsung'a 160 milyon adet OLED ekran siparişi verdiği söyleniyor. Apple'ın yine eskisi gibi diğer akıllı telefon modellerinde LCD ekran kullanacağı tahmin ediliyor.



60 Milyon Adet Eklendi



Ortaya yayılan bilgiler doğruysa sipariş konusunda da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Çünkü bundan bir iki ay önce Apple'ın 100 milyon adet OLED ekran siparişi verdiği söylentileri çıkmıştı. Şimdi gelen bilgilerde bu 100 milyona ek olarak Apple'ın 60 milyon daha OLED ekran siparişi verdiği yönünde. Bu çok ilginç bir detay. Çünkü Apple'ın satış politikasını da gözler önüne seriyor. Apple önümüzdeki yılladan ve yeni tanıtacağı iPhone 8 modelinden çok umutlu olacak üfretim bandı kapasitesini yüzde 60 artırmış durumda.



Tabii ki bu duruma farklı bir açıdan da bakabiliriz. Her ne kadar ortaya çıkan haberlerde iPhone 8 Plus modeline dikkat çekilse de bu durum gerçeği yansıtmayabilir. Apple geçtiğimiz yıl içerisinde 200 milyon iPhone modeli sattı. Bu yıl da beklentiler gerçekleşirse 220 milyon civarında bir satış rakamına ulaşabilir. Bu rakam içerisinde 160 milyonun sadece iPhone 8 Plus olması imkansız gibi gözüküyor. Muhtemelen Apple'ın verdiği OLED ekran siparişi sadece bir model için değil ve birden fazla akıllı telefon üzerinde OLED ekran kullanımı olacak gibi. Hep beraber bekleyip göreceğiz.



