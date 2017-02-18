İphone 8 Mi İphone 7S Mi?
Nokia 3 Özellikleri Sızdırıldı
Samsung Galaxy S8 İçin O Tarih Verildi
Apple, Samsung'a 160 Milyon Adet Ne Siparişi Verdi?
Chp Gölbaşı Milletvekilleri İle Sahaya İndi
Survivor'da Açlık Krizi Yüzünden Diskalifiye
Demba Ba: Bekle Beni Beşiktaş
Merkez Bankası'ndan Tl Kararı!
Şanlıurfa'da Bombalı Araçla Saldırı: 1'i Çocuk 2 Şehit, 18 Yaralı
Orgeneral Akar İkinci Kez Tanık Olacak!
'hayır'a Baskı Derdimiz Yok Ama 'hayır' Demekte Hayır Yok
Çocuklarda Horlama Tedavisi
Cinayeti Kamera Şakası Sanmış
Cilt Lekeleriyle Başı Dertte Olanlar!
Robin Van Persie, Her 100 Dakikanın 66'sında Yok!
Ziraat Bankası Karının 3'te 1'ini Emeklilere Ayırdı!
Karanlığın Elli Tonu Bir Günde Rekor Kırdı
Meclis'te Rekor O'nun
Bombalı Saldırı Yapmak İçin Keşifteyken Yakalandı!
Abd'ye Gidecekler Dikkat!

apple, samsung'a 160 milyon adet ne siparişi verdi?

APPLE, SAMSUNG'A 160 MİLYON ADET NE SİPARİŞİ VERDİ?

Akıllı telefon sektöründe yaşanan Apple – Samsung rekabeti iş aralarındaki ticarete gelince değişiyor. Bakın Apple'ın Samsung'dan 160 milyon adet almak istediği ürün ne…

Tarih : 18 Şubat 2017, 09:58
Puan Ver : Apple, Samsung'a 160 Milyon Adet Ne Siparişi Verdi?(10/10)9


Akıllı telefon sektöründe yaşanan Apple – Samsung rekabeti iş aralarındaki ticarete gelince değişiyor. Bakın Apple'ın Samsung'dan 160 milyon adet almak istediği ürün ne…



Apple yeni akıllı telefonunun hazırlıklarına şimdiden başladı. Gelecek Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 8 için ilginç bir iddia ortaya atılmış durumda. Apple sonunda akıllı telefonu üzerinde OLED ekran kullanımına başlayacak. En azından ilk gelen bilgilere göre iPhone 8 Plus modeli üzerinde OLED ekran kullanılacak ve bu ekranların temini için Samsung'a 160 milyon adet OLED ekran siparişi verdiği söyleniyor. Apple'ın yine eskisi gibi diğer akıllı telefon modellerinde LCD ekran kullanacağı tahmin ediliyor.



60 Milyon Adet Eklendi



Ortaya yayılan bilgiler doğruysa sipariş konusunda da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Çünkü bundan bir iki ay önce Apple'ın 100 milyon adet OLED ekran siparişi verdiği söylentileri çıkmıştı. Şimdi gelen bilgilerde bu 100 milyona ek olarak Apple'ın 60 milyon daha OLED ekran siparişi verdiği yönünde. Bu çok ilginç bir detay. Çünkü Apple'ın satış politikasını da gözler önüne seriyor. Apple önümüzdeki yılladan ve yeni tanıtacağı iPhone 8 modelinden çok umutlu olacak üfretim bandı kapasitesini yüzde 60 artırmış durumda.



Tabii ki bu duruma farklı bir açıdan da bakabiliriz. Her ne kadar ortaya çıkan haberlerde iPhone 8 Plus modeline dikkat çekilse de bu durum gerçeği yansıtmayabilir. Apple geçtiğimiz yıl içerisinde 200 milyon iPhone modeli sattı. Bu yıl da beklentiler gerçekleşirse 220 milyon civarında bir satış rakamına ulaşabilir. Bu rakam içerisinde 160 milyonun sadece iPhone 8 Plus olması imkansız gibi gözüküyor. Muhtemelen Apple'ın verdiği OLED ekran siparişi sadece bir model için değil ve birden fazla akıllı telefon üzerinde OLED ekran kullanımı olacak gibi. Hep beraber bekleyip göreceğiz.



Akıllı telefonları sattıktan sonra uykunuz kaçmasın








Etiketler: Apple  Samsung  A  160  Milyon  Adet  Ne  Siparişi  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER