Bir süredir devam eden Apple Qualcomm davası büyüyor. Qualcomm, Apple'ın kendisini zarar ettirmek istediğini iddia ederek şirketin tedarikçilerden lisans ücreti istiyor.



Bir süredir devam eden Apple Qualcomm davası büyüyor. Qualcomm, Apple'ın kendisini zarar ettirmek istediğini iddia ederek şirketin tedarikçilerden lisans ücreti istiyor.



Bildiğiniz gibi Apple ve Qualcomm şu sıralar son derece ciddi bir davada karşı karşıya gelmiş durumda. Apple'ın ödemesi gerektiği lisans ücretlerini ödemediğini iddia eden Qualcomm, şirkete karşı dava açmıştı. Bu dava Amerikalı iki şirketi karşı karşıya getirdi. Apple da karşı hamle olarak Qualcomm'a lisans ödemelerini süresiz olarak durdurdu. Teknoloji devinin bu hamlesi Apple Qualcomm kavgasını daha da büyüttü.



Şimdi Qualcomm'dan da karşı hamle geldi. Apple'ın lisans ücretlerinin ödenmesi süresiz olarak durdurarak kendilerini zor durumda bıramak istediğini iddia eden Qualcomm, şirketin bu yolla Qualcomm'un milyarca dolar zarara uğratmayı planladığını söylüyor. Amerikalı işlemci üreticisine göre Apple bu yolla şirketin yasal süreci sürdürmesini imkansız hale getirmek istiyor. Qualcomm da karşı hamle olarak lisans ücretlerini Apple'ın cihazları için parça üreten ve satan şirketlerden istiyor. Eğer Qualcomm bu isteğinde haklı bulunursa Apple tedarikçilerinin yüklü miktarlarda lisans ücretleri ödemesi gerekecek. Bakalım Apple'ın karşı hamlesi nasıl olacak.



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