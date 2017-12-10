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Apple, Popüler Müzik Uygulaması Shazam'ı Satın Alıyor

APPLE, POPÜLER MÜZİK UYGULAMASI SHAZAM'I SATIN ALIYOR

Apple'ın, aylık 100 milyonu aşkın kullanıcıya sahip popüler müzik tanıma uygulaması Shazam'ı 400 milyon dolara satın alıyor.

Tarih : 10 Aralık 2017, 18:40
Puan Ver : Apple, Popüler Müzik Uygulaması Shazam'ı Satın Alıyor(10/10)6

Apple'ın, İngiltere merkezli müzik tanıma uygulaması Shazam'ı 400 milyon dolara satın alacağı bildirildi. BBC'nin haberine göre, Apple'ın Shazam'ı satın aldığına dair resmi açıklamanın gelecek hafta yapılması bekleniyor. İki şirket ise bu konuda henüz bir açıklama yapmadı.

KOMİSYONLARA PARA ÖDEMEK ZORUNDA KALMAYACAK

İngiltere'de 1999'da kurulan ve son dönemde popüler müzik uygulamaları arasına giren Shazam, telefonun mikrofonunu kullanarak ortamdaki sesi dinliyor ve çalan şarkıların hangi şarkılar olduğunu bildiriyor.

Aylık 100 milyonu aşkın kişi tarafından kullanılan Shazam, gelirinin büyük bölümünü Apple'ın iTunes Store'dan elde ettiği komisyonlardan kazanıyor. Apple'ın, Shazam'ı satın alarak komisyonlara para ödemek zorunda kalmayacağı belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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