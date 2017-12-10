APPLE, POPÜLER MÜZİK UYGULAMASI SHAZAM'I SATIN ALIYOR
Apple'ın, aylık 100 milyonu aşkın kullanıcıya sahip popüler müzik tanıma uygulaması Shazam'ı 400 milyon dolara satın alıyor.
Apple'ın, İngiltere merkezli müzik tanıma uygulaması Shazam'ı 400 milyon dolara satın alacağı bildirildi. BBC'nin haberine göre, Apple'ın Shazam'ı satın aldığına dair resmi açıklamanın gelecek hafta yapılması bekleniyor. İki şirket ise bu konuda henüz bir açıklama yapmadı.
KOMİSYONLARA PARA ÖDEMEK ZORUNDA KALMAYACAK
İngiltere'de 1999'da kurulan ve son dönemde popüler müzik uygulamaları arasına giren Shazam, telefonun mikrofonunu kullanarak ortamdaki sesi dinliyor ve çalan şarkıların hangi şarkılar olduğunu bildiriyor.
Aylık 100 milyonu aşkın kişi tarafından kullanılan Shazam, gelirinin büyük bölümünü Apple'ın iTunes Store'dan elde ettiği komisyonlardan kazanıyor. Apple'ın, Shazam'ı satın alarak komisyonlara para ödemek zorunda kalmayacağı belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
- Karakol Ve Üs Bölgelerine Saldırı Hazırlığı Yapan 12 Terörist Öldürüldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
- Türkiye'de Yapılacak Olan Yarınki Kudüs Zirvesinde, Filistin İçin Atılabilecek 24 Adım
- New York Bombacısı, Trump'ın Kudüs Kararının İntikamını Almak İstemiş
- Rus Askerinin Kolundan Tutup Çekiştirdiği Esad, Dünyaya Rezil Oldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar