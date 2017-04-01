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apple pay, tayvan'da kullanıma sunuldu

APPLE PAY, TAYVAN'DA KULLANIMA SUNULDU

Teknoloji devi Apple, mobil ödeme sistemi Apple Pay'in ağını genişletiyor. Apple Pay, Tayvan'da kullanıma sunuldu. İşte detaylar.

Tarih : 01 Nisan 2017, 09:48
Puan Ver : Apple Pay, Tayvan'da Kullanıma Sunuldu(8/10)6


Teknoloji devi Apple, mobil ödeme sistemi Apple Pay'in ağını genişletiyor. Apple Pay, Tayvan'da kullanıma sunuldu. İşte detaylar.



Mobil cihazlar hayatımızdaki yerini arttırdıkça kullanım alanları da genişliyor. Her şeyin dijitalleşmeye başladığı bu dönemde, ödeme yöntemleri de dijitalleşmeye başlıyor. Teknoloji devi Appleda kullanıcıların mobil ödeme hizmeti sunuyor. Bu bağlamda firmanın mobil ödeme sistemiApple Pay, Tayvan'da kullanıma sunuldu.



Apple Pay, Tayvan‘da 7farklı bankayla çalışıyor. Bu bankalar Taipei Fubon Commercial Bank, Cathay United Bank, E. Sun Commercial Bank, Taishin International Bank, CTBC Bank, Standard Chartered Bank ve Union Bank of Taiwan olarak belirlenmiş. Servis ayrıca ülkenin 46büyük mağazasıyla da anlaşmalı durumda. Bu büyük mağazalara Carrefour, Breeze, PXMart, Big City, A.Mart ve Far Eastern Department Stores gibi isimler örnek olarak verilmiş. ApplePay ayrıca ülkedeki uluslararası market ve mağazaları da destekliyor.



Tayvan, Apple Pay'in kullanıma sunulduğu 15.ülke konumunda. Apple'ın mobil ödeme sisteminin dünyaya yayılma süreci yavaş ilerlese de, firma bir ivme yakalamış durumda. Apple Pay'in yakında İtalyave Almanyagibi büyük Avrupa ülkelerine gelmesi planlanıyor. Görüldüğü gibi Apple, mobil ödeme ağını genişletiyor. Apple Pay henüz ülkemizde resmi olarak kullanılmıyor ancak yakın bir tarihte Türkiyeiçin de tarih görebiliriz.



Bu arada Samsung'un amiral gemileri Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus resmi olarak duyuruldu. Fiyatları da açıklandı. Yaptığımız ön inceleme ile Samsung Galaxy S8 fiyatının karşılığını veriyor mu? sorusunun cevabını aradık.



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