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apple ofislerinde bomba paniği

APPLE OFİSLERİNDE BOMBA PANİĞİ

Apple'ın İrlanda'daki ofis binasında bomba paniği yaşandı. E-posta yoluyla gelen tehditler sonrası binada bomba olabileceği ortaya çıktı ve ofisler boşaltılmak zorunda kaldı.

Tarih : 22 Ocak 2016, 09:45
Puan Ver : Apple Ofislerinde Bomba Paniği(6/10)7


Apple'ın İrlanda'daki ofis binasında bomba paniği yaşandı. E-posta yoluyla gelen tehditler sonrası binada bomba olabileceği ortaya çıktı ve ofisler boşaltılmak zorunda kaldı.



Tüm dünyada milyonlarca kullanıcının bir numaralı tercihi olan Apple, genelde başarılarıyla gündeme gelen firma. Ancak bu kez Apple'ı gündeme taşıyan korkutucu bir haber oldu. Amerikalı teknoloji devinin İrlanda'daki ofis binası, bomba ihbarı nedeniyle boşaltılmak zorunda kaldı. 4 binden fazla Apple çalışanı panik içinde binaları terk ederken, İrlanda polisi binalarda bomba için arama başlattı.



Apple'ın İrlanda ofislerinde yaşanan bu korku dolu anlar, firma çalışanlarının sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı. Bu çalışanların sosyal medyadaki paylaşımları, şirkete gelen e-postalar ile bazı tehditlerde bulunulduğunu ortaya çıkardı. Bu tehditler arasında bomba ihbarının da yer aldığı tahmin ediliyor. Ancak ofislerde gerçekten bir bomba bulunup bulunmadığı şimdilik bilinmiyor.



Benzer bir olay geçtiğimiz yılın Kasım ayında Microsoft'un da başına gelmişti. Microsoft'un Münih'teki ofis binası, bomba tehditi nedeniyle boşaltılmış ve aynı şekilde polis tarafından aranmak zorunda kalmıştı.



Twitter'a Bir Süredir Ulaşılamıyor








Etiketler: Apple  Ofislerinde  Bomba  Paniği    haber

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