

Ürün yöneticisi olarak bilişim sektörünün aranılan isimlerinden biri olan Shiva Rajaraman artık Apple için çalışacak. Son olarak internet odaklı müzik hizmeti sunan Spotify ve öncesinde de Google'da çalışan Rajaraman hamlesiyle Apple'ın yeni dönemdeki stratejisinde değişim bekleniyor.







iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlarla sektörü domine eden firmalardan biri olan Apple'ın yeni transferi ne telefon, ne tablet, ne de giyilebilir teknolojilerle ilgili bir deneyime sahip.







LinkedIn profiline bakıldığında Spotify'ın uygulama, özellik ve kullanıcı deneyimi anlamında uçtan uca hizmetlerinden olduğu görülen Rajaraman, daha önce çalıştığı Google tarafında ise içerik üreticilerinin Youtube üzerine para kazanabilmesine yönelik strateji geliştiriyordu.







kaynak:habertürk