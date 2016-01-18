

Apple Music adındaki çevrimiçi müzik dinleme servisi bilinmeyen bir sebeple çöktü ve hizmet dışı kaldı. Kullanıcı şikayetleri durumu ortaya çıkardı.



Geçtiğimiz yılın ilk yarısında duyurulan, yılın ikinci yarısında ise kullanıma sunulan Apple Music servisi bugün Android ve iOS platformlarında mobil cihazlarda kullanılabiliyor. Servis, ilk 3 ayı ücretsiz olmak üzere daha sonra abonelik ücreti alarak dev bir müzik portalına erişim hakkı tanıyor.



Geçtiğimiz gün bilinmeyen bir sebeple Apple Music kullanıcılarından küresel çapta şikayetler sosyal ağlarda dikkat çekti. Kullanıcıların iddiasına göre servis kullanılamaz hale geldi. Kurulduğundan bu yana böylesine büyük bir sorunla gündeme gelmeyen Apple Music akıllara soru işaretleri getiriyor.



Kullanıcılar müzik dinleyemedi, giriş yapamadı



Özellikle Twitter'da çok konuşulan bu sorun “#AppleMusicDown” etiketi ile kısa sürede trend başlıklar arasına girmeyi başardı. “@DownDetector” isimli bir hesap ise kendilerine gelen şikayetlerde artış yaşandığını ve Apple Music'te bir problem olduğunu açıkladı. Kullanıcıların büyük bir kısmı müzik dinleyemezken, bazı kullanıcılar ise hesaplarında giriş işlemi yapamadığını dile getirdi. Sorun şu dakikalarda çözülmüş görünüyor.



İlk 6 aylık süreçte 10 milyon abone sayısına ulaşan Apple Music bugün Spotify ile rekabet edebilecek düzeyde. Henüz Spotify'ın üye sayısına ulaşamasa da istikrarlı yükselişin sürdüğünü belirtebiliriz.



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