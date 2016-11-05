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apple music fiyat indirimine gidiyor

APPLE MUSİC FİYAT İNDİRİMİNE GİDİYOR

Apple tarafından hayata geçirilen Apple Music, piyasada rakipleri karşısında ön plana çıkmak için birçok girişimde bulunuyor. Son olarak yapılacak fiyat indirimi bunun en büyük kanıtı.

Tarih : 05 Kasım 2016, 12:23
Puan Ver : Apple Music Fiyat İndirimine Gidiyor(10/10)11


Apple tarafından hayata geçirilen Apple Music, piyasada rakipleri karşısında ön plana çıkmak için birçok girişimde bulunuyor. Son olarak yapılacak fiyat indirimi bunun en büyük kanıtı.



 



Online müzik piyasasında rekabet gün geçtikçe artarken firmalarda kendilerini bu yarışta ön plana çıkarmanın planlarını yapıyor. Bu şirketlerden biri olan Apple, abonelik ücretlerinde indirime giderek liderliğin planlarını yapıyor.



Gelen birtakım bilgilere göre Apple Music, abonelik ücretlerinde yüzde 20 seviyesinde bir indirime gitmeyi planlıyor. Bu indirime göre 9.99$ olan tek abonelik fiyatı 7.99$ civarına, aile aboneliği ise 14.99$'dan 12.99$ miktarına gelecek. Bu indirimde en büyük etken ise piyasanın yeni oyuncusu Amazon Music Unlimited hizmetinin aylık 4$ ücret gibi bir abonelik ücreti ile müşteri kitlesini arttırması. Diğer en büyük rakip Spotify ise 40 milyon ücretli aboneye sahip.



Bilindiği gibi  hali hazırda 17 milyon aboneye sahip durumda olan Apple Music bu sayıyı arttırma konusunda oldukça kararlı gözüküyor.



TV 8 Turkcell TV'den Kaldırıldı








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