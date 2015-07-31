

Apple Music beklentilerin altında



Geçtiğimiz haftalarda Apple Music iOS 8.4'ün devreye girmesi ile kullanılmaya sunulmaya başlanmıştı. Apple'ın Spotify ve Tidal'ı geçeceği düşünülen uygulama şu an istenilen seviyede değil.



Apple bir uygulamanın çok tutması veya başarı elde etmesi durumunda kendi kriterleri doğrultusunda bir uygulama ise ya satın alır ya da daha iyisini kendi yapmaya çalışır. İşte bu uygulamalardan olan Apple Music geçtiğimiz haftalarda gelen iOs 8.4güncellemesi ile kullanıcıların beğenisine sundu. Uygulamayı kullanmaya başladığınızda 3 aylık bir süre boyunca ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz, ancak ardından ücretliye dönüşmekte.



Spotify gibi ücretsiz kullanma özelliği bulunmayacak olması kullanılabilirlik açısından sınırlı olacak. Apple Music‘i akıllı cihazlarına yükleyen kullanıcı ise şu 10 milyonlarda. 75 milyon üyesinden 20 milyonunun ücretli modeli kullandığı Spotify için Apple Music‘i indiren kişilerin kaçının ücretli olarak tercih edeceği ise bir muamma. Android, iOS ve Windowsişletim sistemi ile çalışan cihazlarda kullanılabilecek olan Apple‘ın bu uygulamanın reklamını daha çok yapması veya diğer uygulamalardan ayrı tutacak bir uygulama yeniliğine ihtiyaç duyuyor gibi.



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