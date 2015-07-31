O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

apple music beklentilerin altında

APPLE MUSİC BEKLENTİLERİN ALTINDA

Geçtiğimiz haftalarda Apple Music iOS 8.4'ün devreye girmesi ile kullanılmaya sunulmaya başlanmıştı. Apple'ın Spotify ve Tidal'ı geçeceği düşünülen uygulama şu an istenilen seviyede değil.

Tarih : 31 Temmuz 2015, 10:33
Puan Ver : Apple Music Beklentilerin Altında(9/10)11


Apple Music beklentilerin altında



Geçtiğimiz haftalarda Apple Music iOS 8.4'ün devreye girmesi ile kullanılmaya sunulmaya başlanmıştı. Apple'ın Spotify ve Tidal'ı geçeceği düşünülen uygulama şu an istenilen seviyede değil.

Apple bir uygulamanın çok tutması veya başarı elde etmesi durumunda kendi kriterleri doğrultusunda bir uygulama ise ya satın alır ya da daha iyisini kendi yapmaya çalışır. İşte bu uygulamalardan olan Apple Music geçtiğimiz haftalarda gelen iOs 8.4güncellemesi ile kullanıcıların beğenisine sundu. Uygulamayı kullanmaya başladığınızda 3 aylık bir süre boyunca ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz, ancak ardından ücretliye dönüşmekte.



Spotify gibi ücretsiz kullanma özelliği bulunmayacak olması kullanılabilirlik açısından sınırlı olacak. Apple Music‘i akıllı cihazlarına yükleyen kullanıcı ise şu 10 milyonlarda. 75 milyon üyesinden 20 milyonunun ücretli modeli kullandığı Spotify için Apple Music‘i indiren kişilerin kaçının ücretli olarak tercih edeceği ise bir muamma. Android, iOS ve Windowsişletim sistemi ile çalışan cihazlarda kullanılabilecek olan Apple‘ın bu uygulamanın reklamını daha çok yapması veya diğer uygulamalardan ayrı tutacak bir uygulama yeniliğine ihtiyaç duyuyor gibi.



Asus ZenFone 2'nin pil ömrünü daha da uzatacak 8 tüyo

 






Etiketler: Apple  Music  Beklentilerin  Altında    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER