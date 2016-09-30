

Dün akşam düzenlenen Apple etkinliğinde, firmanın CEO'su Apple Music abone sayısı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.











Geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan Apple'ın çevrimiçi müzik dinleme platformu Apple Music, ülkemizde de aktif olarak kullanılabiliyor. Piyasada önemli rakipleri olan servis, başarısıyla günden güne ön plana çıkıyor. Peki abone sayısı ne durumda?



Apple Music abone sayısı açıklandı!



San Francisco'da düzenlenen etkinlikte Apple Music servisinin toplamda 17 milyon ücretli aboneye sahip olduğu bilgisi paylaşıldı. Müzik servisi kullanıma sunulalı henüz 15 ay olmuşken böyle bir başarı oldukça dikkat çekiyor. En yakın rakibi Spotify'a günden güne yaklaşan Apple Music, sadece Apple cihazlarda değil aynı zamanda Android tarafında da aktif bir şekilde kullanılıyor. Apple Music geçtiğimiz hafta Google Play Store'da 10 milyonluk indirilme sayısını geride bıraktı.



Spotify, 100 milyon aboneye sahip. Ancak bu rakamın sadece 30 milyonu ücretli abonelerden oluşuyor. Geri kalan 70 milyon kullanıcı reklam destekli yani ücretsiz olarak Spotify servisinden faydalanıyor. 7 yıllık geçmişe sahip olan Spotify'ın yarısı kadar aboneyi 1.5 yıldan kısa sürede toplayan Apple Music rakipleri için önemli bir risk teşkil ediyor.



Apple artık ünlü sanatçılarla anlaşarak sadece Apple Music platformunda yayına girecek şarkılar konusunda çalışmalar başlatacak. Sadece bu yıl 70 adet şarkının Apple Music'te yayınlanması bekleniyor. Bu sayede platformun cazibesi artırılacak.



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