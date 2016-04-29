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apple music abone sayısı 13 milyona ulaştı

APPLE MUSİC ABONE SAYISI 13 MİLYONA ULAŞTI

Apple'ın çevrimiçi müzik sektöründe en önemli uygulaması olan Apple Music hızla büyümeye devam ediyor. Uygulama 13 milyon aboneye ulaşmış bulunmakta.

Tarih : 29 Nisan 2016, 09:45
Puan Ver : Apple Music Abone Sayısı 13 Milyona Ulaştı(9/10)8


Geçmişte müzik sektörüne  iPod ve iTunes ile yön vermek isteyen Apple biraz geç kalsa da dijital müzik dünyasına Apple Music ile girmeyi başardı.  Özel yayınlar ve albümler ise bu rekabette önemli oluyor.

Şirketden yapılan duyuruda Apple Music ücretli abone sayısının 13 milyona ulaştığı bildirildi. Son iki ayda iki milyon ücretli abone Apple Music'i tercih etti. Apple'ın hedefi ise 100 milyon aboneye ulaşmak ama rakamlara bakıldığında bu pek mümkün gözükmüyor.

1 milyar cihaz ile iOS , Apple Music için büyük bir potansiyel taşıyor ancak pek çok kullanıcı  Spotify, Rdio, Deezer gibi hizmetleri tercih etmiş durumda. Apple'ın öncelikle bu müşteri potansiyelini yakalaması gerekiyor.

Analistlere göre Apple Music rakiplerinden çok daha hızlı büyümüş durumda. Spotify'nin 10 milyon kullanıcıya hizmet etmesi, tam 6 yıl sürmüştü. Sonuç olarak ilerleyen zamanda hep birlikte bu rekabetin nasıl süreceğini görmüş olacağız.



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