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apple music 20 milyon aboneye ulaştı!

APPLE MUSİC 20 MİLYON ABONEYE ULAŞTI!

Yaklaşık 18 ay önce kullanıma sunulan Apple Music 20 milyon ücretli aboneye ulaştı.

Tarih : 11 Aralık 2016, 19:14
Puan Ver : Apple Music 20 Milyon Aboneye Ulaştı!(9/10)6



Geçtiğimiz yıl Spotify, Pandora ve Deezer gibi devlerin arasına katılan Apple Music, yükselişine emin adımlarla devam ediyor. Ülkemizde de hizmet veren Apple Music an itibariyle 20 milyon ücretli aboneye ulaşmış durumda.




Geçtiğimiz Eylül ayında 17 milyon abone sayısına ulaşan servisin zaten yıl sonuna kadar 20 milyona ulaşması bekleniyordu. Henüz daha 2016 yılı sona ermeden hedefine ulaşan Apple Music artık rakiplerine korku salmaya başladı.



Sadece Apple cihazlar için değil, Android kullanıcılarına da hizmet veren Apple Music, en yakın rakibi Spotify'ın aksine ücretsiz bir kullanım şekli sunmuyor. Spotify, ücretsiz kullanıcılarına reklam destekli de olsa müzik servisi sunuyor.



Spotify tarafında da işler şimdilik yolunda görünüyor. 2016 yılı içerisinde toplam ücretli abone sayısını 40 milyona çıkaran Spotify bu başarıyı 7 yıllık bir süreçte elde etmiş. Apple ise daha 2 yıl dolmadan Spotify'ın yarısı kadar aboneye ev sahipliği yapmaya başladı. Ancak Apple Music'in büyüme hızı Spotify'a göre daha fazla. Dolayısıyla rekabet önümüzdeki dönemde daha fazla kızışacak gibi duruyor.



Aynı fiyata oldukça benzer hatta neredeyse aynı servisi sunan Apple Music ve Spotify rekabetinde, büyüme hızları aynı kalırsa, Apple Music liderliği ele geçirecek gibi duruyor. 








Etiketler: Apple  Music  20  Milyon  Aboneye  Ulaştı    haber

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