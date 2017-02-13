

Apple mühendisleri yeni genel merkez binasının inşası sırasında delirtmeyi başardı. Şirketin mükemmeliyetçi tavrı inşaatın planlanandan uzun olmasına neden oluyor.



Apple'ın “Uzay Gemisi” adlı yeni genel merkezinin inşaatının 2015'te bitmiş olması planlanıyordu. Ancak inşaat sahasında çekilen son görüntüler henüz binanın hiç hazır olmadığını gösteriyor. Şimdilik binanın bu yılın sonuna kadar hazır olacağı söyleniyor fakat kimse kesin konuşmuyor. İnşaatın yavaş ilerlemesinin sebebini ise Reuters buldu: Apple mühendisleri delirtti.



Reuters, Apple'ın yeni binasının inşaatında görev alan mühendislerle ve yetkililerle röportajlar yaptı. Çalışanların en büyük şikayeti Apple'ın çılgınlık seviyesinde mükemmeliyetçi olması. Her türlü ufak detaya çok büyük önem gösteren Apple, bu detaylarla hem mühendisleri delirtiyor hem de inşaatın çok daha uzun sürmesine yol açıyor.



Reuters'in yaptığı röportajlarda bu detayların neler olduğu ortaya çıkıyor. Örneğin bir yetkili Apple'ın kapı eşiklerinin mükemmel derecede düz olmasını, en küçük bir eğim ya da pürüz olmamasını istediğini söyledi. Bu konunun üzerine aylarca tartıştıklarını ve nasıl yapacaklarını araştırdıklarını belirten yetkili Apple'ın “Çalışanlarımızın binaya girerken nasıl yürüyeceklerini düşünerek dikkatlerini dağıtmalarını istemiyoruz.” dediğini belirtti.



Tasarıma çok önem veren Apple'ın, yasal uygulamalarla da mücadele ettiği belirtiliyor. Projede görev alan bir itfaiye yetkilisi yangın çıkışlarının işaretleri konusunda aylarca Apple ile mücadele ettiklerini belirtti. Apple'ın acil çıkış işaretlerinde minimalistik bir tasarımda direttiğini söyleyen yetkili insanların bu işaretleri görmesi ve üzerinde ne yazdığını okuyabilmesi gerektiğini bu nedenle de anlaşamadıklarını dile getirdi. “Şimdiye kadar bir işaret için hiç bu kadar çok vakit harcamamıştım.” diyen itfaiye yetkilisi Apple'ın tutumundan şikayetçi olduğunu söyledi.



Bunların dışında, ahşap kullanımı hakkında 30 sayfalık kullanım kılavuzu, binlerce tavan panelinin her iki tarafının da kusursuz olması, kapı kollarının 1,5 yıl sonra nasıl görüneceği gibi detaylarla da uzun süreler kaybedildiği belirtiliyor.



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