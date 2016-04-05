Apple modüler akıllı saat ile ilgili bazı patent taslakları ile karşımızda. Apple Watch 2 modüler bir yapıda mı olacak? İşte o görseller.



Apple modüler akıllı saat ile ilgili bazı patent taslakları ile karşımızda. Apple Watch 2 modüler bir yapıda mı olacak? İşte o görseller.



Geçtiğimiz ay 21 Mart tarihinde düzenlenen Apple etkinliğinde beklentiler ikinci nesil Apple Watch'ın duyurulması yönündeydi. Ancak Apple beklentileri boşa çıkardı ve yeni bir saat duyurmak yerine, mevcut saat için yeni kordonlar duyurdu. Şimdi ise sıradaki Apple akıllı saati hakkında heyecan verici bir bilgi ortaya çıktı. Apple Watch 2 modüler olabilir!



Apple modüler akıllı saat yapıyor olabilir!



Haberimizin içerisindeki görsellerde söz konusu patent şablonunu görebilirsiniz. Apple modüler akıllı saat konseptinde saatin kordonuna çeşitli elektrik parçalar yerleştirmiş. Bu parçaların ne olabileceği konusunda şimdilik bir bilgi yok ancak modüler konsept için oldukça işlevsel.



AppleInsider sitesinin haberine göre kordonlar birbirinden ayrılabilir olacak ve kullanıcılar ihtiyaçlarına göre kordon parçalarını değiştirebilecek. GPS modülü, kamera, hoparlör, termometre, barometre ve ek batarya gibi parçaları kordona ekleyerek saatin özellikleri artırılacak.



Bu konsepti daha önce başka firmalarda da görmüştük ancak hayata geçmemişti. Ancak Apple, akıllı saat konusunda şu an piyasanın açık ara lideri. Dolayısıyla bu konsepti geliştirmek için yeterli sayıda kaynağa sahip. Akıllı telefon tarafında modüler konsept beklenildiği gibi hayatımıza girmedi. Ancak akıllı saat tarafında daha fazla ilgi görebilir.



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