O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

apple modüler akıllı saat mi yapıyor?

APPLE MODÜLER AKILLI SAAT Mİ YAPIYOR?

Apple modüler akıllı saat ile ilgili bazı patent taslakları ile karşımızda. Apple Watch 2 modüler bir yapıda mı olacak? İşte o görseller.

Tarih : 05 Nisan 2016, 12:03
Puan Ver : Apple Modüler Akıllı Saat Mi Yapıyor?(9/10)8


Apple modüler akıllı saat ile ilgili bazı patent taslakları ile karşımızda. Apple Watch 2 modüler bir yapıda mı olacak? İşte o görseller.



Geçtiğimiz ay 21 Mart tarihinde düzenlenen Apple etkinliğinde beklentiler ikinci nesil Apple Watch'ın duyurulması yönündeydi. Ancak Apple beklentileri boşa çıkardı ve yeni bir saat duyurmak yerine, mevcut saat için yeni kordonlar duyurdu. Şimdi ise sıradaki Apple akıllı saati hakkında heyecan verici bir bilgi ortaya çıktı. Apple Watch 2 modüler olabilir!



Apple modüler akıllı saat yapıyor olabilir!



Haberimizin içerisindeki görsellerde söz konusu patent şablonunu görebilirsiniz. Apple modüler akıllı saat konseptinde saatin kordonuna çeşitli elektrik parçalar yerleştirmiş. Bu parçaların ne olabileceği konusunda şimdilik bir bilgi yok ancak modüler konsept için oldukça işlevsel.



AppleInsider sitesinin haberine göre kordonlar birbirinden ayrılabilir olacak ve kullanıcılar ihtiyaçlarına göre kordon parçalarını değiştirebilecek. GPS modülü, kamera, hoparlör, termometre, barometre ve ek batarya gibi parçaları kordona ekleyerek saatin özellikleri artırılacak.



Bu konsepti daha önce başka firmalarda da görmüştük ancak hayata geçmemişti. Ancak Apple, akıllı saat konusunda şu an piyasanın açık ara lideri. Dolayısıyla bu konsepti geliştirmek için yeterli sayıda kaynağa sahip. Akıllı telefon tarafında modüler konsept beklenildiği gibi hayatımıza girmedi. Ancak akıllı saat tarafında daha fazla ilgi görebilir.



Nasıl Oyun Tasarımcısı Olurum?








Etiketler: Apple  Modüler  Akıllı  Saat  Mi  Yapıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER