Uzun yıllar mali tablolarına bakıldığında rekor sonuçlarına alışık olduğumuz teknoloji devi Apple bu sefer beklenenin altında bir gelir ile karşılaştı.



Uzun yıllar mali tablolarına bakıldığında rekor sonuçlarına alışık olduğumuz teknoloji devi Apple bu sefer beklenenin altında bir gelir ile karşılaştı.



Uzun bir dönemdir mali olarak altın günler yaşayan teknoloji devi Apple, bu sefer piyasada meydana gelen durgunluk ve Çinli üreticilerin oldukça güçlü bir şekilde hareket etmesinden dolayı zor günler yaşamaya başladı. Yılın ilk çeyrek verilerine göre uzun bir zamandan sonra ilk kez beklentilerin altında sonuçlar ortaya çıktı.



Firmanın yayımladığı verilere göre yılın ilk çeyreğinde 50.8 milyon adet iPhone satışı gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönem ile kıyaslama yapacak olursak göre küçük bir azalma yaşandığı gözlerden kaçmıyor. Çin'de ise satışlar yüzde 14 azalmış durumda.



Toplam olarak elde edilen satış geliri 52.9 milyar dolar olarak kayda geçiyor. Yıl içi artış yüzde 2 olarak gözüküyor. Net karı 11 milyar dolar olan şirketin kasasındaki ise 256 milyar dolar bulunuyor. Hissedarlara 50 milyar dolar değerinde temettü dağıtımı yapılacak.



Hizmet bölümüne bakacak olursak yükselişini sürdürdü ve 7 milyar dolar gelir getirdi gözlerden kaçmıyor. Bu bölümde Apple Music gibi servislerin etkisinin oldukça fazla söz sahibi olduğunu söyleyebiliriz.



Gelecek tahmini yapan analizcilere göre ise Apple, en düşük seyrettiği bu çeyrek içinde dahi 43-45 milyar dolar arasında gelir kazanacak. iPhone satışları için öngörülen rakam ise 40-41 milyon adet olarak gösterilmiş.



Tekken yapımcısından ilginç istek