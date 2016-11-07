

Apple geçtiğimiz haftalarda yaptığı lansman ile Mac serisini yenilenmiş ve yeni nesil Macbook Pro'yu duyurmuştu. Yenilikçi özelliklerin geldiği bilgisayarın en çok eleştirilen yanı ise giriş çıkış kortları oldu. Apple' dan yapılan bu konu da önemli bar açıklama gelerek konuya açıklık getirildi. SD kart okuyucu Mac'lerde neden yok? Detaylar haberimizde



Apple yaklaşık 2 hafta önce yaptığı ‘Hello World'etkinliği ile birlikte yeni nesil Macbook Pro'yu tanıtmıştı. Uzun zamandır güncellenmeyen Mac'lere büyük yenilikler getiren cihazda şaşırtan özellikler mevcut. Touch Bar adı altında altında sunulan ve fonksiyon tuşlarının yerini alan OLED ekran bu yeniliklerden en önemlisi. Dokunmatik bar sayesinde şimdiye kadar yapılamayan pek çok işlev yapılabilir hale geldi. Aynı zamanda ilk olarak İPhone 5 ile görmeye başladığımız parmak izi okuyucu Mac'lere geldi. Touch Bar'ın en sağında bulunan parmak izi okuyucu ile güvenlik aşamaları bar üt kademeye çıkarılmış oldu.



Yeni nesil Apple Macbook Pro'nun en çok eleştirilen yanı ise giriş çıkış portları olmuştu. Sadece 4 adet USB Type C portu ile gelen cihaz başka bir giriş çıkış borcunu bünyesinde sunuyordu. USB kortları ile şarj olan cihazda USB dışında sadece 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Görüntü çıkışı başta olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer tüm çıkışlar için aksesuar almak zorunda kalınan Mac'ler ile birlikte Apple 17 farklı dönüştürücü adaptörü piyasaya sürdü.



Apple Macbook'a Neden SD Kart Okuyucu Koymadığını Açıkladı



Apple'ın üst düzey yöneticilerinden Philip Schiller profesyoneller için geliştirilen bir bilgisayarda neden SD kart girişinin olmadığını açıkladı. Schiller SD kartlaın modası geçmiş ve hantal yapılar olarak tanımlarken kartın dışarıda kalmasının da kötü bir görüntüye neden olduğunu söyledi. Günümüzdeki kameraların yüksek hızda kablosuz görüntü aktarabildiğini söyleyen Schiller Apple'ın geleceği yatırım yaptığını ifade etti.