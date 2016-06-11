Apple’ı Steve Jobs ile birlikte kuran Steve Wozniak’a göre şirketin en önemli ürünü iPhone değil. Wozniak’ın şirketin önemli ürünü olarak seçimi ise hayli şaşırtıcı.



Apple'ı Steve Jobs ile birlikte kuran Steve Wozniak'a göre şirketin en önemli ürünü iPhone değil. Wozniak'ın şirketin önemli ürünü olarak seçimi ise hayli şaşırtıcı.



Amerikalı teknoloji devi Apple'ın kurucularından Steve Wozniak, şirket hakkında ilginç açıklamalar yapmaya devam ediyor. Teknoloji dünyasından en önemli figürlerinden biri olan Wozniak, son açıklamasında iPhone hakkında şaşırtan iddialarda bulundu. Wozniak'a göre kurucusu olduğu Apple'ın günümüzdeki en önemli ürünü iPhone değil. Woz, App Store'un şirket için çok daha önemli bir ürün olduğuna inanıyor.



Salesforce TrailheaDX konferansı sırasında konuşan Wozniak'a göre App Store'da insanların hayatını kolaylaştıran, hatta değiştiren uygulamalar yer alıyor. Her gün kullandığı uygulamalar olmadan ne yapacağını bilemeyeceğini söyleyen Wozniak, bu yüzden App Store'un iPhone'dan çok önemli bir ürün olduğuna inanıyor. Siri'yi doğru yönde atılmış bir adım olarak gören ünlü yazılımcı, şirketin sanal gerçeklik ve yapay zeka gibi alanlara yatırım yapması gerektiğine inanıyor.



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