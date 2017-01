Dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden olan Apple, klavyesinde önümli bir değişiklik yapacak. Firmanın İOS işletim sisteminin beta sürümünü yayınlamasıyla birlikte sızan özelliğin detayları haberimizde.



Amerikan teknoloji devi Apple geçtiğimiz yılın son aylarında piyasaya sürdüğü akıllı telefonu ile birlikte büyük satış rakamlarına ulaşmışken firmanın karlılık oranı da yükselmeye devam etti. Dünyanın en karlı firması olan Apple, cep telefonu sektöründe elde edilen karın büyük bir bölümüne sahip. Firma mali açıdan ve telefon alanında büyük başarılar gösterirken aynı başarıyı tablet alanında gösteremiyor. Tablet segmentinin kurucusu olan firma dünya genelinde tablet bilgisayarlara olan ilginin düşmesinden etkileniyor. Samsung başta olmak üzere rakip firmalar Android tabletler çıkarmayı bıraktı. Apple'ın İPad satışlarında ise büyük bir düşüş yaşanıyor.







İOS 10..3 Beta 1 sürümüyle birlikte sızan bir özellik de firmanın İPad'lere ekleyeceği yeni özelliği içeriyor. Firmanın geliştiriciler için yayınladığı beta sürümünde ilginç bir detay gözlere çarptı. Steven Troughton Smith tarafından fark edilen detay önemli bir özelliğin habercisi.







İOS işletim sisteminin 10.3 Beta 1 sürümüyle birlikte klavyeye gelen özellik sayesinde klavye hareket ettirilebilecek. Android platformunda Swiftkey başta olmak üzere pek çok klavye tarafından sunulan bu özellik sonunda İOS platformuna da gelecek. Ancak gelecek olan özellik sadece hareketli klavyeyi içermiyor. Yeni gelecek olan özellik ile birlikte klavyenin boyutu da ayarlanabiliyor.







It does make you 🤔 about trackpad mode, however. pic.twitter.com/SfCZR5o5vn







— Steve T-S (@stroughtonsmith) January 25, 2017







Kullanıcılara büyük kolaylık sağlaması beklenen özellik ile birlikte büyük ekranda yazı yazmak çok daha kolay bir hale gelebilir. Özelliğin şu an için sadece İPad modellerinde kullanılabilir olması bekleniyor. İki uygulamayı aynı anda çalıştırma özelliğinin geldiği İPad'ler, hareketli klavye özelliği sayesinde çok daha rahat bir kullanıma sahip olacak.







Özelliğin İPhone 6 Plus, 6S Plus ve 7 Plus modellerine gelmesi ise beklenmiyor. Sadece İPhone modellerine değil hareketli ve boyutu ayarlanabilir klavyenin Mini serisi İPad'lere de gelmesi beklenmiyor.



Fenerbahçe Galatasaray derbisi bu pazar