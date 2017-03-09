

Cupertino merkezli teknoloji firması Apple, dizi-sinema sektörüne girmeye hazırlanıyor. Amerikalı teknoloji devi yakında kendi dizilerini çekmeye başlayabilir. İşte detaylar.



Apple, faaliyet gösterdiği alanları genişletmeye devam ediyor. Özellikle son yıllardayazılımsalanlamda önemli atılımlar yapan firma, şimdi de kendi video içerik veri tabanını oluşturmak istiyor.



Peki bu ne anlama geliyor? Eminim birçoğunuzNetflix'i duymuşsunuzdur. İşte Apple'ın yapmak istediği de tam olarak bu. Amerikalı teknoloji şirketi, kendi video veri tabanını kurarak hem hali hazırda olan dizileri kullanıcılarına ulaştıracak, hem de bu dizilere bizzat kendi yapımı olan dizileri ekleyecek.



Tabi ki bu konu hakkında tecrübesiz olan bir teknoloji şirketinin nasıl başarıya ulaşacağı, aklınızda soru işaretlerine neden olmuş olabilir. Bunu da düşünen Apple, şimdiden SonyveParamountgibi dev isimlerle irtibat kurmuş durumda.



Ortaya çıkan iddialara göre, Cupertinomerkezli şirket sinema ve dizi dünyasının tecrübeli isimleriyle işbirliğine gitmek istiyormuş. Böylece bu sektördeki tecrübe açığını da bu sayede kapatmış olacakmış.



Açıkçası son zamanlarda internet üzerindendizi yayıncılığının bir hayli popüler olduğunu söylemek mümkün. Zira ülkemizde de bu şekilde hizmet vermeye başlayan bir platform mevcut. Üstelik tamamen Türk yapımı. İnternete özel Türk dizileri yayınlayan bir kuruluş.



Elbette Apple'ın Netflixgibi bir rakibi varken, bu alanda hemen zirveye tırmanması da mümkün olmayacaktır. Çünkü Netflix, gerçekten çok kaliteli dizilere sahip. Bakalım Apple'ın konu hakkındaki kararı ne olacak? Bekleyip göreceğiz.



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