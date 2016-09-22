Kablosuz şarj konusunda sektörün gerisinde kalan Apple'ın bazı planları var gibi duruyor. Apple WattUp ile partner olabilir. İşte detaylar.



Kablosuz şarj konusunda sektörün gerisinde kalan Apple'ın bazı planları var gibi duruyor. Apple WattUp ile partner olabilir. İşte detaylar.







Android cephesinde uzun süredir yer alan kablosuz şarj teknolojisi artık Apple tarafında da bekleniyor. Bu konu hakkında sıkça eleştirilen Apple, kısa süre önce duyurduğu iPhone 7 ailesinde de kablosuz şarj teknolojisine yer vermeyince beklentiler giderek arttı. Yeni iddialar firmanın WattUp ile anlaşma yolunda olduğu yönünde. VentureBeat kaynaklı haberin detayları hayli dikkat çekici.



Apple ve WattUp'ın kablosuz şarj partnerliği



Esergous firmasının 2014 yılında duyurduğu WattUp kablosuz şarj teknolojisinin iPhone 7s modelinde karşımıza çıkacağı iddia ediliyor. Söz konusu teknoloji gerçek anlamda kablosuz şarj imkanı sunuyor. WattUp teknolojisi radyo dalgaları ile cihazları uzak mesafeden şarj edebiliyor. Yani telefonun ve kablosuz şarj aletinin temas etmesi gerekmiyor.



Yaklaşık 4.5 metreye kadar bir mesafe içerisinde cihazları kablosuz olarak şarj etmeye yarayan WattUp teknolojisi bu özelliği ile Qi standardından farklı. Ayrıca menzil içerisinde 12 farklı cihazın şarj edilmesine olanak tanıyor. Apple ekosistemi içerisinde bu teknoloji son derece dikkat çekici olabilir. Apple Watch, iPad, iPhone ve Mac gibi tüm cihazların tek bir kaynaktan kablosuz olarak şarj olması hayli dikkat çekici olabilir.



Ancak bu iddiaların henüz resmi olarak doğrulanmadığını da belirtmekte fayda var. Sıradaki iPhone modelinde kablosuz şarj özelliği olacağına kesin gözle bakılsa da WattUp teknolojisinin olup olmayacağı şimdilik sadece bir söylenti.



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