iPhone X ve iPhone 8 ile gelen kablosuz şarj teknolojisi sadece bir ön adım. Apple bu teknolojiyi daha ileri taşımak için, konu üzerine özelleşmiş bir şirketi satın aldı. PowerbyProxi adlı şirket, Apple'ın bu yıl içerisinde satın aldığı yedinci şirket oldu.

"ŞARJ TEKNOLOJİSİ HER YERDE KULLANILACAK"

Yeni Zelandalı şirket başlangıçta Auckland Üniversitesi'nin bir parçası olarak çalışıyordu. Şirketin satın alınması ardından Apple Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Dan Ricco, "kablosuz bir gelecek" yaratmak istediklerini söyledi ve ekledi: "Müşterilerimizin zahmetsizce kablosuz şarj teknolojisinden her yerde faydalanabilmesini istiyoruz."

2018'DE PİYASAYA SUNACAK

Anlaşıldığı kadarıyla Apple, Qi kablosuz şarj standartının ötesine geçerek, hem kablosuz hem de hızlı şarj teknolojisini geliştirip yaygın hale getirmek istiyor. Özellikle AirPower ürününe baktığımızda, şirketin şarj konusundaki vizyonu çok açık hale geliyor.

AirPower, 2018'de piyasaya sürülecek ve kablosuz AirPods kılıfı da Aralık ayında sevk edilmeye başlanacak.

Kaynak: haberinburada