Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

APPLE, İŞ ORTAĞINI RESMEN TEHDİT ETTİ!


APPLE, İŞ ORTAĞINI RESMEN TEHDİT ETTİ!
Tarih : 23 Nisan 2017, 13:31
Puan Ver : Apple, İş Ortağını Resmen Tehdit Etti!(10/10)7


Akıllı telefon pazarının en fazla kar eden firması olan Apple, hala daha fazla para kazanmanın peşinde. Akıllı telefon pazarındaki kar marjının yüzde 80'ininden fazlasını, tek başına kasasına koyan Amerikalı şirket, şimdi de işbirliği içerisinde olduğu firmalara üstü kapalı mesajlar göndermeye başladı.



Appleson dönemde satışa sunduğu iPhone modellerinin GPU birimi için Imagination Technologies (IT) isimli bir şirketle anlaşmıştı. 2019'a kadar sürecek olan bu anlaşma çerçevesinde Imagination Technologies, iPhone modelleri için GPU üretimi gerçekleştirecekti. Fakat Apple'ın iPhone başına ödediği 30 cent – 1 dolar arasındaki ücret, Cupertino merkezli şirkete ağır geldi.



Geçtiğimiz günlerde yayılan haberlerde Apple'ın 2019'a kadar Imagination Technologies ile olan işbirliğini bitireceği ve kendi GPU'sunu üreteceği belirtildi. Haliyle bu haberler gelirinin çok büyük bir kısmını Apple üzerinden sağlayan IT'de şok etkisi yarattı. Firmanın hisseleri önemli oranında değer kaybetti.



Konu ile ilgili bir açıklama yapan İsveç Bankacılık Holdingi, IT'nin 2019 mali yılı itibariyle büyük kayıplar yaşayacağını açıkladı.



Öte yandan sızdırılan bazı bilgilerde, Apple'ın GPU fiyatını 10 cente çekmek istediği, fakat IT'nin buna karşı çıkınca bu tarz bir açıklamada bulunulduğu da iddia edilmekte. Eğer IT yeni pazarlar bulamazsa firmanın geleceği pek de parlak görünmüyor.








Etiketler: Apple  İş  Ortağını  Resmen  Tehdit  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER