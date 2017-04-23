

Akıllı telefon pazarının en fazla kar eden firması olan Apple, hala daha fazla para kazanmanın peşinde. Akıllı telefon pazarındaki kar marjının yüzde 80'ininden fazlasını, tek başına kasasına koyan Amerikalı şirket, şimdi de işbirliği içerisinde olduğu firmalara üstü kapalı mesajlar göndermeye başladı.



Appleson dönemde satışa sunduğu iPhone modellerinin GPU birimi için Imagination Technologies (IT) isimli bir şirketle anlaşmıştı. 2019'a kadar sürecek olan bu anlaşma çerçevesinde Imagination Technologies, iPhone modelleri için GPU üretimi gerçekleştirecekti. Fakat Apple'ın iPhone başına ödediği 30 cent – 1 dolar arasındaki ücret, Cupertino merkezli şirkete ağır geldi.



Geçtiğimiz günlerde yayılan haberlerde Apple'ın 2019'a kadar Imagination Technologies ile olan işbirliğini bitireceği ve kendi GPU'sunu üreteceği belirtildi. Haliyle bu haberler gelirinin çok büyük bir kısmını Apple üzerinden sağlayan IT'de şok etkisi yarattı. Firmanın hisseleri önemli oranında değer kaybetti.



Konu ile ilgili bir açıklama yapan İsveç Bankacılık Holdingi, IT'nin 2019 mali yılı itibariyle büyük kayıplar yaşayacağını açıkladı.



Öte yandan sızdırılan bazı bilgilerde, Apple'ın GPU fiyatını 10 cente çekmek istediği, fakat IT'nin buna karşı çıkınca bu tarz bir açıklamada bulunulduğu da iddia edilmekte. Eğer IT yeni pazarlar bulamazsa firmanın geleceği pek de parlak görünmüyor.