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apple iphone'dan ses getirecek indirim!

APPLE İPHONE'DAN SES GETİRECEK İNDİRİM!

Apple son derece ilginç bir sürprize imza atarak, iPhone 6S'in en büyük sorunlarından biri için uygun bir çözüm geliştirdi.

Tarih : 24 Kasım 2016, 10:26
Puan Ver : Apple İphone'dan Ses Getirecek İndirim!(10/10)11


Apple son derece ilginç bir sürprize imza atarak, iPhone 6S'in en büyük sorunlarından biri için uygun bir çözüm geliştirdi.



Apple, Amerika ve Avrupa kıtasında, kayda değer yeniliklere imza attı. Büyük Elma'nın son raporuna göre şirket, iPhone 6S'de sıkça rastlanan, kapasitif ekran sorununa önemli bir çözüm getiriyor. Zira Apple iPhone 6S modellerinde; çok sayıda benzer bir problemden şikayet ediliyor.



Amerikalı Büyük Elma, cihazın garanti dışı tamiri (tam ekran değişimi) için 150 dolarlık fiyatla Amerika'da karşımıza çıkıyor. Söz konusu fiyat, Avrupa pazarında da geçerli. Yani ekranın büyük çaplı değiştirilmesi sadece ve sadece 149 dolara mal oluyor.



Tabii ki aklınıza ilk etapta, benzer bir uygulamanın Türkiye'de gerçekleşip gerçekleşmeyeceği gelecektir. Açıkçası bu indirimin, en azından 2016 yılında tablolara yansıması beklenmiyor.



iFixit'in iddiasına göre ekranın üstünde çıkan gri çizgiyi ortadan kaldırmıyor. Maalesef, yerden yere vurulan problem hala baki kalıyor. iFixit sorunu, kolayca çözümlenen trajik bir hata olarak tanımlıyor.



Amerikalı üretici, problemin kaynağı olarak Büyük Elma'nın Çinde geliştirdiği yongaları ön plana çıkartıyor. Diğer bir deyişle, taşeron firmaların hataların faturasını doğal olarak Amerikalı teknoloji devi ödüyor.



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