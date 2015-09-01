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apple, iphone modellerinde indirime gidiyor!

APPLE, İPHONE MODELLERİNDE İNDİRİME GİDİYOR!

Yeni iPhone modellerinin tanıtımından önce Apple, eski iPhone modellerinde indirime gidecek. İndirim ilk olarak iPhone 5c modelinden başlayacak ardından diğer modellere yayılacak. İndirimli iPhone fiyatları ile ilgili bilgiler haberimizde.

Tarih : 01 Eylül 2015, 10:27
Puan Ver : Apple, İphone Modellerinde İndirime Gidiyor!(6/10)6


Apple'ın 9 Eylül tarihinde yapacağı etkinlikle ilgili davetiye ortaya çıkınca, söylentiler kesinlik kazanmaya başladı. Apple'a yakın kaynaklardan gelen son bilgilere göre, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinin duyurulmasından önce Apple, iPhone 5c modelinde indirime gidecek. Touch ID ve 64-bit işlemci mimarisinden yoksun olan iPhone 5c zaten yeni iPhone'ların duyurulmasıyla güncelliğini kaybedecek. Dolayısıyla iPhone 5c'de indirim yapılması oldukça normal. Bu indirimin 100 Dolar seviyesinde olacağı düşünülüyor.



9 Eylül'den sonra iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinin duyurulmasıyla ise iPhone 5c, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modellerinin fiyatı aşağı çekilecek. Ancak bu rakamın ne olacağı henüz belli değil. iPhone 5c için söylenilen 100 Dolarlık indirimin ülkemizde ne kaç TL olarak yansıyacağını bilgisini henüz veremiyoruz ancak en az 200 TL'lik bir indirime denk geleceğini tahmin edebiliriz. Tabii diğer yandan iPhone 5c'de indirime gidilmesi, iPhone 6c hakkında soru işaretlerini hareketlendiriyor. iPhone 5c'nin eski fiyatına yeni bir uygun fiyatlı iPhone modeli yerleşebilir.



Editörün yorumu:iPhone 5c, yoğun bir akıllı telefon kullanıcısını artık tatmin etmeyecek bir model. Ancak iPhone 5c ve iPhone 6 için aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. Eğer ekran boyutunu önemsemiyorsanız, bu indirimi bekleyip iPhone 5s veya iPhone 6 sahibi olabilirsiniz. Tabii ki her şeyden önce söz konusu olan bu indirimin kayda değer bir rakam olması gerek. Bana soracak olursanız iPhone 6, 2000 TL'ye çekilecektir.



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Etiketler: Apple  İphone  Modellerinde  İndirime  Gidiyor    haber

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