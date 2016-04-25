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apple, iphone 7s'i es geçebilir

APPLE, İPHONE 7S'İ ES GEÇEBİLİR

Bu yıl Eylül ayında iPhone 7'yi piyasaya sürecek olan Apple'ın iPhone 7S'i ise es geçeceği söyleniyor. Bunun yerine doğrudan iPhone 8'e geçilecek.

Tarih : 25 Nisan 2016, 10:05
Puan Ver : Apple, İphone 7S'i Es Geçebilir(5/10)5


Bu yıl Eylül ayında iPhone 7'yi piyasaya sürecek olan Apple'ın iPhone 7S'i ise es geçeceği söyleniyor. Bunun yerine doğrudan iPhone 8'e geçilecek.



Bildiğiniz gibi Apple'ın yemi amiral gemisi iPhone 7'yi bu yılın Eylül ayında piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak telefon hakkında şu ana çıkan haberler, yeni iPhone 7'nin küçük geliştirmeler ile geleceğini geliyor. Asıl önemli değişikler ise 2018 yılında çıkacak bir sonraki modelde yapılacak. Asıl değişiklerin yapılacağı bu yeni telefonun iPhone 8 olacağı bir süredir konuşuluyordu. Peki ama iPhone 7S ne olacak?



Yıllardır yeni bir amiral gemisi piyasaya sürdükten sonra bu telefonun daha gelişmiş bir modelini, yani S versiyonunu satışa çıkaran Apple bu kez farklı bir yol izleyecek gibi duruyor. Çünkü şirkete yakın isimler tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple bu kez iPhone 7S'i es geçip doğrudan iPhone 8'e geçmeyi planlıyor. iPhone 7'de pek yeni bir şey sunmayacak olan şirketin bir sonraki telefonu ile önemli değişikler yapmak istediği bu yüzden iPhone 7'nin çıkışından sonra tüm çalışmalarını iPhone 8 üzerinde yoğunlaştıracağı iddia ediliyor. Eğer bu söylentiler gerçek çıkarsa, Apple düşkünlerin gerçekten yenilikçi bir telefon almak için 2017'nin son aylarına kadar beklemeleri gerekebilir.



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Etiketler: Apple  İphone  7S  İ  Es  Geçebilir    haber

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