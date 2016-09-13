

Apple, iPhone 7'nin çıkış haftasında kaç adet sattığını açıklamayacağını duyurdu. Apple yönetmine göre ilk hafta kaç adet satışa çıkarırlarsa çıkarsınlar yeni iPhone yok satacak. Bu yüzden satış rakamlarının artık bir önemi kalmadı.



Apple uzun süredir devam ettirdiği bir geleneği iPhone 7 ile sona erdiriyor. Şirket dün yaptığı açıklamayla, bundan sonra iPhone'un çıkış haftasındaki satışlarını açıklamayacaklarını duyurdu. iPhone 7'nin çıkış haftasında ne kadar sattığının bilinmesi, cihazın diğer iPhonelar'a kıyasla nasıl bir performans sergilediğini görmek için önemliydi.



Ancak Apple'a göre iPhone satışlarını açıklamamasının sebebi birşey saklmaya çalışması değil, bu rakamlara artık ihtiyaç duyulmaması. Apple yönetimi, iPhone 7'nin çıkışında satışa sundukları tüm telefonların daha raflara bile ulaşmadan satılacağını ve önsipariş aşamasında yok satmaya başlayacaklarını söyledi. Bu yüzden Apple'a göre artık ilk hafta satışları talep ile değil arz ile alakalı. Yani ilk hafta kaç adet iPhone satıldığı tamamen Apple'ın çıkış için kaç adet telefon hazırladığı ile ilgili bir hal almış durumda. Bu yüzden de Apple artık ilk hafta satışlarının rakamlarını açıklamayacak.