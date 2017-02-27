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apple, iphone 7 plus'ın patlamasına kayıtsız kalmadı

APPLE, İPHONE 7 PLUS'IN PATLAMASINA KAYITSIZ KALMADI

Geçtiğimiz gün Twitter'da ortaya çıkan iPhone 7 Plus'ın patlama ve yanma görüntüleri Apple'ı harekete geçirdi. İşte konu ile ilgili detaylar.

Tarih : 27 Şubat 2017, 13:25
Puan Ver : Apple, İphone 7 Plus'ın Patlamasına Kayıtsız Kalmadı(7/10)6


Geçtiğimiz gün Twitter'da ortaya çıkan iPhone 7 Plus'ın patlama ve yanma görüntüleri Apple'ı harekete geçirdi. İşte konu ile ilgili detaylar.

Geçtiğimiz gün Twitter'da paylaşılan iPhone 7 Plus'a ait görüntüler, teknoloji gündeminin odak noktası haline geldi. Twitter'da @briannaolivas_ isimli bir kullanıcı, iPhone 7 Plus 'ın yanma görüntülerini kaydederek paylaştı.

Görüntülerin hızlı bir şekilde yayılması üzerine Apple duruma müdahale etti. Apple, görüntüleri çeken Twitter kullanıcısı ile temas kurarak, bahse konu iPhone 7 Plus modelini incelemek istediklerini ve telefonun en yakın Apple yetkili servisine iade edilmesini talep etti.

Konu hakkında yine kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Brianna Olivas, iPhone 7 Plus'ını şarj olması için prize taktığını ve sonra çıtırtı gibi bir ses duyduğunu söyledi. Bu sesin hemen ardından telefonun sağ kısmında dumanlar yükseldiğini belirten kullanıcı, dumanların giderek arttığını ve cihazın yan kısmının tamamen eridiğini belirtti.

Kullanıcının Twitter'da yayınladığı görsele göz atabilirsiniz.

So my IPhone 7 plus blew up this morning 🤗 was not even using it, literally no explanation for this pic.twitter.com/sQ8CJt4Y69

— Bree✨ (@briannaolivas_) 23 Şubat 2017

Apple'ın bu konu üzerinde titizlikle durması elbette güzel bir olgu. Zira geçtiğimiz sene Samsung aynı hassasiyeti göstermiş olsaydı belki de milyonlarca dolar zarara uğramayacaktı. Sonuç olarak Apple için şu anda önemli bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Fakat önümüzdeki günlerde dünyanın farklı noktalarından benzer haberler gelirse, işte o zaman Apple için tehlike çanları çalıyor demektir.



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