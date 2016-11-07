Apple'ın yeni amiral gemisi olan iPhone 7 Plus, kulaklık girişinden vazgeçmesi ve arka yüzeyde ikinci bir zum kamera entegre etmesi ile fark yaratıyor. Yenilenmiş A10 işlemcisi, su geçirmez tasarım ve Stereo hoparlör ile karşımıza çıkan iPhone 7 Plus'a yakından bakıyoruz.



Apple'ın yeni amiral gemisi olan iPhone 7 Plus, kulaklık girişinden vazgeçmesi ve arka yüzeyde ikinci bir zum kamera entegre etmesi ile fark yaratıyor. Yenilenmiş A10 işlemcisi, su geçirmez tasarım ve Stereo hoparlör ile karşımıza çıkan iPhone 7 Plus'a yakından bakıyoruz.







Apple, iPhone ailesini iki yeni ürün ile yeniledi. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus olarak adlandırılan bu yeni ürünler, ilk bakışta önceki ürünlerle kıyasla pek ayırt edilemiyor. En azından bu iPhone 7 için geçerli. Çünkü iPhone 7 Plus'a yakından baktığınızda günümüzde moda olan Dual kamera özelliğinin burada da kullanıldığı hemen anlaşılıyor. Bununla birlikte IP67 standardı sayesinde hem toza hem de suya karşı dayanıklı hale getirildi.







Güçlendirilmiş bir kasa sistemine sahip olan iPhone 7 Plus, yüksek basınçlara karşı dirençli hale getirildi. Bununla birlikte ön ve arka yüzeyi çiziklere karşı sağlamlaştırıldı. Alüminyum kasa sistemi ve camın özenle seçilmesi, ürünü ele aldığınızda hemen belli oluyor. Yüksek kaliteli bir işçilik ve malzeme kalitesini anlamamak mümkün değil.



Yeni ürün ailesinin alt kısmına baktığınızda sadece Lightning bağlantısını görünüyor. Apple, iPhone 7 ailesinde 3.5 mm'lik kulaklık girişini iptal etti. Müzik dinlemek istiyorsanız, Lightning bağlantısını kullanmak zorundasınız. Diğer bir seçenek ise ürün içinde entegre bulunan ve iyi bir performans sergileyen Stereo hoparlör ile müzik dinlemek.



Ekran



Apple, yeni nesil iPhone ailesinde daha iyi bir ekran deneyimi vaat ediyor. Burada sözü edilen değişim, daha geniş spektrumlu bir renk derinliği ve daha yüksek bir parlaklık değeri. Bu yüzden de Amerikan film endüstri standardı olan P3 renk derinliği baz alındı. Bunun avantajı Video ve fotoğraflarda çok daha canlı renkli bir görüntü oluşturması.iPhone 7 Plus'un retina ekranı bir önceki nesille göre aynı boyutta. 5.5 inç büyüklüğünde olan bu ekran 1920x1080 çözünürlüğünde çalışıyor.



Bu çözünürlük günümüze baktığımızda düşük gelebilir. Neticede rakipler amiral gemilerini çok daha yüksek çözünürlüklü ekranlarla puan toplamak istiyorlar. Bu her ne kadar avantajlı gibi görünse de bu ekranların hakkını vermek için çok yüksek performanslı bir GPU'ya ihtiyaç duyuluyor. Ne yazık ki birçok üretici bu ihtiyacı karşılayamıyor ve kullanıcıya sunulması gereken avantaj eksik kalıyor. iPhone ailesinde bu tür bir sorun ile karşılamıyorsunuz. Apple, GPU ekran dengesini çok iyi ayarladığını söylemeliyiz.



1600:1 kontrast ve yüksek bir siyah değerine sahip olan iPhone 7 Plus, 620 cd/m2 parlaklık değeri ile tüm puanları topluyor. Öyle ki yaptığımız denemelerde iPhone 7 Plus'un piyasadaki en iddialı ekranlardan birine sahip olduğunu söylemeden edemeyeceğiz.



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