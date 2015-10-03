O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

apple, iphone 6s'i su geçirmeyecek şekilde üretmiş!

APPLE, İPHONE 6S'İ SU GEÇİRMEYECEK ŞEKİLDE ÜRETMİŞ!

Apple'ın geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu yeni iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modelleriyle ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Yayınlanan fotoğraf ve videolara göre Apple, yeni modellerini gizlice su geçirmeyecek şekilde üretmiş. Ancak firma bunu basınla paylaşmadı.

Tarih : 03 Ekim 2015, 10:47
Puan Ver : Apple, İphone 6S'i Su Geçirmeyecek Şekilde Üretmiş!(0/10)


iFixit isimli internet sitesi tarafından yayınlanan fotoğraf ve videolarda iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modelinin kasıtlı olarak suya dayanıklı üretildiği ortaya çıkarıldı. Yani Apple, yeni modellerini suya dayanıklı şekilde üretmiş. Ancak bu bilgi basınla resmi yollardan paylaşılmadı.



Söz konusu internet sitesi, yeni iPhone 6s modelini söküp içine baktığında iPhone 6'ya göre önemli değişiklikler fark etmiş. Ekran ile kasanın birleştiği noktada daha önceki iPhone modellerinde olmayan bir silikon şerit görülüyor. Ancak sadece bu değil. Aynı zamanda cihazın güç butonunun kasanın içinde kalan kısmında da plastik bir conta kullanılmış. Benzer şekilde cihazın hoparlör ve mikrofon deliklerinde de su geçişini önleyecek çeşitli malzemeler kullanılmış. Her ihtimale karşı cihazın içerisine su girerse diye, anakart üzerindeki önemli bağlantıların etrafı silikonla kapatılmış ve sıvı teması önlenmek istenmiş.








Etiketler: Apple  İphone  6S  İ  Su  Geçirmeyecek  Şekilde  Üretmiş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER