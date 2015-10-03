Apple'ın geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu yeni iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modelleriyle ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Yayınlanan fotoğraf ve videolara göre Apple, yeni modellerini gizlice su geçirmeyecek şekilde üretmiş. Ancak firma bunu basınla paylaşmadı.



iFixit isimli internet sitesi tarafından yayınlanan fotoğraf ve videolarda iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modelinin kasıtlı olarak suya dayanıklı üretildiği ortaya çıkarıldı. Yani Apple, yeni modellerini suya dayanıklı şekilde üretmiş. Ancak bu bilgi basınla resmi yollardan paylaşılmadı.



Söz konusu internet sitesi, yeni iPhone 6s modelini söküp içine baktığında iPhone 6'ya göre önemli değişiklikler fark etmiş. Ekran ile kasanın birleştiği noktada daha önceki iPhone modellerinde olmayan bir silikon şerit görülüyor. Ancak sadece bu değil. Aynı zamanda cihazın güç butonunun kasanın içinde kalan kısmında da plastik bir conta kullanılmış. Benzer şekilde cihazın hoparlör ve mikrofon deliklerinde de su geçişini önleyecek çeşitli malzemeler kullanılmış. Her ihtimale karşı cihazın içerisine su girerse diye, anakart üzerindeki önemli bağlantıların etrafı silikonla kapatılmış ve sıvı teması önlenmek istenmiş.