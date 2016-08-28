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apple, ios kullanıcılarına acil çağrı!

APPLE, İOS KULLANICILARINA ACİL ÇAĞRI!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple; kullanıcılarına acilen iOS güncellemesi yapmasını tavsiye etti. Zira işler fena halde karışabilir.

Tarih : 28 Ağustos 2016, 12:51
Puan Ver : Apple, İos Kullanıcılarına Acil Çağrı!(0/10)


Apple, dünyanın pek çok ülkesinde, iOS 9 güncellemesi iOS 9.35'i, 23 Ağustos 2016 itibariyle yayınladı. Söz konusu güncelleme kilit bir öneme sahip, zira Apple söz konusu güncellemeyi; bilgisayar korsanlarının eylemlerine karşılık olarak yayınladı.



Büyük Elma, kısa süre önce; Citizen Lab ve Lookout Security'e mensup güvenlik uzmanları tarafından ciddi şekilde uyarılmıştı. Amerikalı dev, uyarıları göz ardı etmeyip, 10 gün gibi kısa bir sürede gerekli güncellemeleri yayınladı.



Sıkıntı Zero Day Attack'ları nedeniyle kaynaklandı. Nedir bu Zero Day Attack derseniz açıklayalım: Sistemde yeni fark edilen bir açıktan faydalanılarak, korsanların sistematik saldırısı anlamına geliyor. Zero Day Attack kavramı, geliştiricinin, söz konusu açığı fark edip, kapatana kadar geçen süreyi de simgeliyor.



Her ne kadar resmi kanallardan bir açıklama gelmese de, güvenlik analistlerinin araştırmaları, önceki iOS sürümünün bu tür saldırılara açık olduğunu iddia ediyordu. Büyük Elma da, görünüşe göre iddiaları (belki de gerçekleri) gündeme almış olmalı ki, bu tür bir eylemde bulundu.



Apple sözcüsü, “Kullanıcılarımıza, yeni güncellemeyi ivedilikle yüklemelerini öneriyoruz. Bazı açıklar vardı ve biz de bunların farkındaydık. Bahsi geçen açıkları, yeni güncellememiz ile kapattık. Önceliğimiz, kullanıcılarımızın güvenlikleri ve refahıdır.” duyurusunda bulundu.








Etiketler: Apple  İos  Kullanıcılarına  Acil  Çağrı    haber

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