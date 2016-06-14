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apple ios 10'u ön izlemeye açtı

APPLE İOS 10'U ÖN İZLEMEYE AÇTI

iOS 10 sürümünde Mesajlar'a yönelik olarak, aile ve arkadaşlarla daha anlamlı ifadeler ve animasyonlarla mesajlaşmayı sağlayan etiketler ve tam ekran efektleri gibi özellikleri içeren büyük bir güncelleme yer alıyor.

Tarih : 14 Haziran 2016, 11:11
Puan Ver : Apple İos 10'u Ön İzlemeye Açtı(9/10)10


iOS 10 sürümünde Mesajlar'a yönelik olarak, aile ve arkadaşlarla daha anlamlı ifadeler ve animasyonlarla mesajlaşmayı sağlayan etiketler ve tam ekran efektleri gibi özellikleri içeren büyük bir güncelleme yer alıyor.



iOS 10, Siri'nin uygulamalarla birlikte çalışarak daha fazla iş yapabilmesini sağlıyor. Yeni sürümde, yeniden tasarlanan Harita, Fotoğraflar, Apple Music ve News uygulamalarının yanı sıra, tüm ev otomasyonu ürünlerini tek bir yerden basit ve güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan Home uygulaması da yer alıyor. iOS 10; Siri, Harita, Telefon ve Mesajlar'ı geliştiricilere açarak olağanüstü fırsatların kapısını aralıyor.



Kişisel ve Anlamlı Mesajlar

En sık kullanılan iOS uygulaması olan Mesajlar, iOS 10 ile animasyonlu ve kişisel yollarla ailenize ve arkadaşlarınıza daha anlamlı ve eğlenceli mesajlar göndermenizi sağlıyor. Mesajlar, özel bir kutlama yapmak için tüm ekranı kaplayan balonlar, konfetiler veya havai fişekler gibi güçlü animasyonlar, yalnızca gönderdiğiniz arkadaşınız parmağını mesajın üzerinde kaydırdığı zaman ortaya çıkan görünmez mürekkep ve daha kişisel bir dokunuş için el yazısıyla alınmış notlar içeriyor. Otomatik öneriler, sözcükler yerine emoji kullanmayı kolaylaştırıyor, Tapback özelliği yalnızca bir dokunuşla hızlı ve basit bir şekilde yanıt verme imkanı sunuyor ve zengin bağlantılar, sohbetinizi kapatmadan içerikleri görmenizi ve medya içeriklerini oynatmanızı sağlıyor.








Etiketler: Apple  İos  10  U  Ön  İzlemeye  Açtı    haber

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