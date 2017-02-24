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apple ios 10.3 açık beta 3 yayınlandı

APPLE İOS 10.3 AÇIK BETA 3 YAYINLANDI

Apple, işletim sisteminin yeni sürümünü kullanıma sundu. İOS işletim sisteminin 10.3 sürümünü test eden firma, açık betanın 3. sürümünü de yayınladı. iPhone ve iPad'ler için kullanılabilir olan güncellemenin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tarih : 24 Şubat 2017, 11:28
Puan Ver : Apple İos 10.3 Açık Beta 3 Yayınlandı(8/10)6


Apple, işletim sisteminin yeni sürümünü kullanıma sundu. İOS işletim sisteminin 10.3 sürümünü test eden firma, açık betanın 3. sürümünü de yayınladı. iPhone ve iPad'ler için kullanılabilir olan güncellemenin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.



Apple, İOS 10.3 açık beta sürümünü kullanıma sundu. İPhone, İPad ve İPod Touch cihazlar için kullanıma sunulan güncelleme tüm meraklıların kullanımına sunulmuş durumda.



Resmi olarak yayınlanacak ve herkese gönderilecek son sürümden bir öncesi olan açık beta süreci 10.3 sürümü için bitmek üzere. Apple çok yakında İOS 10.3 sürümünü resmi olarak kullanıma sunacak.



Amerikan teknoloji tarafından İOS 10.3 sürümüyle birlikte sunulan özelliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.





  • AirPods'umu Bul özelliği İPhone'umu Bul uygulamasına geldi.





  • Siri, Hindistan Premier Lig ve Uluslararası Kriket Konseyi sonuçlarını gösterebiliyor.





  • Safari'ye Reduced Motion desteği geldi.





  • Ayarlar uygulamasına kullanıcı bazlı önemli ayarlar geldi.





  • Yeni dosya sistemi olan Apple File System (APFS) geçişi yapıldı.





  • Poadcast'ler Müzik uygulamasının içerisinde widget desteğine kavuştu.





  • Geliştiricilerin kullanıcıdan uygulama puanlama isteklerini kapatma imkanı geldi.





  • CarPlay özelliği son kullanılan uygulamalara hızlı erişim imkanına sahip olacak.





  • CarPlay, Müzik uygulamasındaki albüm ve müziklere hızlı erişim imkanına sahip olacak.





  • 32 bit uygulama ayarları ve uyarıları geldi.





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Etiketler: Apple  İos  103  Açık  Beta  3  Yayınlandı    haber

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