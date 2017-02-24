Apple, işletim sisteminin yeni sürümünü kullanıma sundu. İOS işletim sisteminin 10.3 sürümünü test eden firma, açık betanın 3. sürümünü de yayınladı. iPhone ve iPad'ler için kullanılabilir olan güncellemenin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.



Apple, işletim sisteminin yeni sürümünü kullanıma sundu. İOS işletim sisteminin 10.3 sürümünü test eden firma, açık betanın 3. sürümünü de yayınladı. iPhone ve iPad'ler için kullanılabilir olan güncellemenin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.



Apple, İOS 10.3 açık beta sürümünü kullanıma sundu. İPhone, İPad ve İPod Touch cihazlar için kullanıma sunulan güncelleme tüm meraklıların kullanımına sunulmuş durumda.



Resmi olarak yayınlanacak ve herkese gönderilecek son sürümden bir öncesi olan açık beta süreci 10.3 sürümü için bitmek üzere. Apple çok yakında İOS 10.3 sürümünü resmi olarak kullanıma sunacak.



Amerikan teknoloji tarafından İOS 10.3 sürümüyle birlikte sunulan özelliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.







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