O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

apple, ios 10.2 güncellemesini yayınladı!

APPLE, İOS 10.2 GÜNCELLEMESİNİ YAYINLADI!

Apple bugün iOS 10 işletim sisteminin ikinci büyük güncellemesi olan iOS 10.2'yi dağıtmaya başladı.

Tarih : 13 Aralık 2016, 12:09
Puan Ver : Apple, İos 10.2 Güncellemesini Yayınladı!(6/10)4


Apple güncellemelerine hız kesmeden devam ediyor. iOS 10 güncellemesiyle birlikte ciddi sorunlar yaşayan Apple kullanıcıları için bugün yeni bir güncelleme dağıtılmaya başladı. Apple bugün iOS 10 işletim sisteminin ikinci büyük güncellemesini yayınladı.



Son olarak bir hafta önce beşinci betası da geliştiriciler için yayınlanan iOS 10.2, yeni özelliklerin yanında yeni TV uygulaması, yeni emojiler, fotoğraf, mesaj, müzik, mail ve erişilebilirlik özellikleriyle geliyor.



iOS 10.2 güncellemesi iPad 4 ve üzeri, iPhone 5 ve üzeri cihazlar ve iPod Touch 6G ile uyumlu. Güncellemeyi cihazınızın Yazılım Güncellemeleri bölümünden indirebilirsiniz.








Etiketler: Apple  İos  102  Güncellemesini  Yayınladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER