Apple uzun süredir Çinli firmalarka yürüttüğü ortaklık ile akıllı telefon ve tabletleri için yonga üretimini sürdürüyordu. Şimdiyse Büyük Elma, Mac temelli bilgisayarlar için uzun süredir işbirliği içinde olduğu Intel ile, mobil cihazlar için pazarlık halinde.



Bloomberg'in iddiasına göre, dünyanın en büyük (en azından mali açıdan) teknoloji üretici Apple, uluslararası pazarda, başka bir Amerikalı teknoloji devi Intel ile işbirliği kurmak amacı güdüyor.



İddialara göre Apple; AT&T tarafından pazarlanan ve Amerika Birleşik Devletlerinde satışa sunulan akıllı cihazlarında, Intel'in işlemcilerini ve yonga setlerini kullanacak. Avrupaya'da pazarşamam Verizon versiyonlarında ise Qualcomm ile yapılan işbirliği devam edecek.



Apple'ın AT&T sürümü iPhone modellerinin 2017 yılı içinde 25 milyon civarında satış gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu da dünyanın en büyük teknoloji devlerinden ikisinin yaptığı işbirliğinin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.



Her ne kadar Qualcomm Yönetim Kurulu Başkanı Steve Mollenkopf yaptığı açıklamalarda, Büyük Elma ile sarsılmaz bir işbirliği yürüttüklerini iddia etse de; Apple'ın yolda Intel ile birlikte yürümek istediği vurgulanıyor. Zira Intel, iş gücü maliyetini asgari düzeye indirgemek için pek çok Uzak Doğu ülkesinde, kayda değer yatırımlarda bulundu. Doğal olarak Intel'in ilk tercihi Çin olarak belirlenmiş.



Qualcomm'un üzülmeye pek de ihtiyacı yok. Zira 2017 yılı içinde Çin'de satılan tüm Apple cihazlar, Qualcomm yongalarıyla donatılacak. Böylece Büyük Elma, bir taşla iki kuş vuracak.