Apple'ın önlenemez yükselişi devam ediyor. Wall Street raporuna göre Apple 2017'nin ilk 3 aylık sürecinde yeni bir rekora imza attı.



Apple'ın önlenemez yükselişi devam ediyor. Wall Street raporuna göre Apple 2017'nin ilk 3 aylık sürecinde yeni bir rekora imza attı.



Cupertino merkezli yazılım ve teknoloji devi Apple'ın önlenemez yükselişi devam ediyor. Wall Streettarafından yayınlanan rapora göre Appleilk üç aylık dilimde gelirlerini yüzde 24 oranında arttırdı.



Apple'ın sadece geçtiğimiz 3 aylık dönemde 78.3 milyon iPhone satmayı başardığı açıklandı. Tabi ki bu rakam geçtiğimiz sene ile kıyaslandığında gözle görünür bir düşüşün olduğu da inkar edilemez bir gerçek.



Applehissleri, 31 Ocak'ta sona eren mali çeyrekte 121.35 dolar üzerinden işlem görüyordu. 31 Mart itibariyle Cupertino merkezli şirketin hisseleri yüzde 18.4'lük artışla 143.66 dolara kadar yükseldi.



Genel kanı Apple'ın önümüzdeki dönemde tanıtacağı iPhone 8 ile birlikte hisselerinin daha da yükseleceği yönünde. Tabi ki bu durum ters te tepebilir. ZiraiPhone 8fiyatının 1000 dolar civarında olacağı söylenmekte. Eğer gerçekten iPhone 8, 1000 dolar ya da üzerinden bir fiyatta satışa sunulursa bu durum telefonun satış rakamlarına olumsuz yönde etki edecektir.



Bu durumu şu şekilde açıklamaya çalışalım. Örneğin geçtiğimiz günlerde tanıtılanGalaxy S8, Amerika'da 725 dolardan satışa sunuldu. Yani bahse konu iPhone 8fiyatından yaklaşık olarak 300 dolar daha ucuza. Peki bu telefonun ülkemizdeki satış fiyatı ne kadardı? 4399 TL. Yani Amerika'da 725 dolara satılan bir telefon bile ülkemizde 4400 TL iken, 1000 dolar olan bir cihazın fiyatını tahmin etmek pek de zor olmayacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.



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