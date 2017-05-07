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apple ile qualcomm arasındaki kavga kızışıyor

APPLE İLE QUALCOMM ARASINDAKİ KAVGA KIZIŞIYOR

Bu yılın başında beri devam eden Apple Qualcomm kavgası daha da büyüyor. Qualcomm'un isteği kabul edilirse iPhone'ların ABD'ye girişi yasaklanabilir.

Tarih : 07 Mayıs 2017, 10:56
Puan Ver : Apple İle Qualcomm Arasındaki Kavga Kızışıyor(8/10)10


Amerikalı teknoloji devleri arasındaki kavga iyice kızışıyor. Bildiğiniz gibi Amerikalı işlemci üreticisi Qualcomm, lisans ücretlerini ödemediği için Apple'a dava açmıştı. Bu dava ilerledikçe Qualcomm'un tutumu da sertleşiyor. Şirket son olarak da iPhone'ların Amerika'ya girmesini engellemek için yasal süreç başlattı.



Bloomberg'in haberine göre Qualcomm, ABD Ticaret Komisyonu'na başvuruda bulundu ve iPhone'ların Amerika'ya sokulmasının yasaklanmasını istedi. Eğer şirketin bu isteği kabul edilirse Asya'da üretilen iPhone'ların Amerika'ya girmesi imkansız hale gelecek. Bu da Amerikalı teknoloji için çok ciddi sorunlar yaratabilir. Öyle ki iş bu yıl çıkacak iPhone 8'in ertelenmesine kadar gidebilir.



Qualcomm davayı ilk açtığında bu suçlamaları reddeden Apple karşı hamle olarak Qualcomm'a dava açmıştı ve şirketin istediği lisans ücretlerinin aşırı yüksek olduğunu iddia etmişti. Qualcomm'un bu son hamlesinden sonra bakalım Amerikalı teknoloji devi nasıl bir hamle yapacak.








Etiketler: Apple  İle  Qualcomm  Arasındaki  Kavga  Kızışıyor    haber

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