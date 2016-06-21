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apple ile çin savaşının gerçek yüzü!

APPLE İLE ÇİN SAVAŞININ GERÇEK YÜZÜ!

Apple, arasının asla iyi olmadığı Çin'de, 17 Haziran Cuma günü bir darbe daha yemiş ve Pekin'de satışlar geçici olarak durdurulmuştu. Peki yeni gelişmeler ne yönde ve Apple ve Çin arasındaki uçurumun asıl sebepleri neler?

Tarih : 21 Haziran 2016, 14:14
Puan Ver : Apple İle Çin Savaşının Gerçek Yüzü!(6/10)5


Apple, arasının asla iyi olmadığı Çin'de, 17 Haziran Cuma günü bir darbe daha yemiş ve Pekin'de satışlar geçici olarak durdurulmuştu. Peki yeni gelişmeler ne yönde ve Apple ve Çin arasındaki uçurumun asıl sebepleri neler?



Geçtiğimiz günlerde sizinle paylaştığımız bir haberde Apple ve Çin hattı arasındaki iplerin bir kez daha gerildiğini duyurmuştuk. Pekin'deki bir yerel mahkemenin, bir yerel üreticinin şikayetine dayandırdığı yasaklama kararı epey ses getirmişti.



Büyük Elma sözcüsü, yaptığı açıklamada çarpıcı ifadelerde bulundu: “iPhone 6 and iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE modelleri tüm Çin'de satılabilir konumdadır. Sadece Pekin'de bazı modellerimize geçici olarak satış yasağı getirildi. Bunun sebebi ise Pekinli küçük bir üreticinin, patentlerini ihlal ettiğimizi iddia etmesi. Elbette bu kararın, en kısa zamanda, üst mahkemeler tarafından kaldırılacağına eminiz. Ne de olsa iddialar son derece gülünç. ” ifadelerini kullandı.



Tüm bu gariplikler, yerel üretici Shenzhen Baili'nin, iPhone 6 Plus'da kendi tasarımının kullanıldığı iddiasına dayanıyor. Shenzhen Baili. söz konusu tasarımın hemen hemen aynısını iPhone 6 modelinden önce kullanmayı başladığını savunuyor.



Söz konusu Çinli şirket, 2014 yılında da Apple'a benzer bir konuda ültimatom vermişti. Hatta Shenzhen Baili, daha ileri giderek, Amerikalı teknoloji devinden 60 milyon dolar talep etmişti.



İddialar ne kadar zayıf olsa da ikili arasındaki restleşme tepe noktasına ulaştı. Büyük Elma kısa süre önce iTunes Movies ve iBooks servislerinin Çin'deki kullanımına da son vermişti.



Yüksek Mahkemenin ise, Apple lehine karar vermesi yüksek ihtimal. Ne de olsa ülke yönetimiyle her zaman iyi anlaşamasa da, Büyük Elma, Çin Halk Cumhuriyetinde pek çok taşeron ile çalışıyor.



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Etiketler: Apple  İle  Çin  Savaşının  Gerçek  Yüzü    haber

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