Bir dönemin ütopyası olan akıllı saatler, son iki yıldır hayatımızda. Android Wear, Apple Watch ve Pebble gibi alternatifler şu sıralar sektörün öncüsü. Ancak lider Apple Watch.



Apple'ın uzak doğulu tedarikçilerinden biri olan Quanta Computer'den ilk haber geldi. İddiaya göre Apple, ikinci nesil Apple Watch için çalışmalara başladı. Apple Watch'un en önemli sorunlarından biri şimdilik performans gibi görünüyor. Bazı uygulamaların içerisinde yaşanan performans sorunları yeni modelde olmayacak. Tabii diğer yandan bu performans artışının pil ömrünü olumsuz etkilememesi gerekiyor.







Quanta Computer'ın iddiasına göre Apple Watch 2, 2016 yılının ikinci yarısında duyurulacak. Yani bir yıla yakın bir zaman olduğunu söyleyebiliriz. Yeni saatin tasarımına ilişkin özel bir beklenti şimdilik bulunmuyor. Firmanın aynı tasarımı kullanacağı tahmin ediliyor.







Son zamanlarda esnek piller sıkça gündeme geldi. Samsung'un saat kordonu formunda bir pil duyurması akıllı saat meraklılarını heyecanlandırdı. Dolayısıyla yeni Apple Watch modelinde böyle bir pil teknolojisi görebiliriz.