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apple, hoparlöre dönüştürülebilen kulaklık patentini satın aldı

APPLE, HOPARLÖRE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLEN KULAKLIK PATENTİNİ SATIN ALDI

Apple, kulaklıkların ses miktarını otomatik olarak dengeleyen ve hoparlör olarak kullanılabilmesine olanak sağlayan bir sensör teknolojisinin patentini satın aldı.

Tarih : 11 Şubat 2017, 13:10
Puan Ver : Apple, Hoparlöre Dönüştürülebilen Kulaklık Patentini Satın Aldı(8/10)9


Apple, kulaklıkların ses miktarını otomatik olarak dengeleyen ve hoparlör olarak kullanılabilmesine olanak sağlayan bir sensör teknolojisinin patentini satın aldı.



Apple, son zamanlarda patent satın alımı konusunda oldukça hareketli günler geçiriyor. Şirket son olarak da  Amerika merkezli bir şirketin geliştirdiği, kulaklıkların hoparlör olarak kullanılabilmesini mümkün kılan bir sensör teknoloji patentini satın aldı.



Bu teknolojiyle  farklı yönlere dönebilen  kulaklıkların ses çıkışları, cihazın içerisinde bulunan sensör tarafından otomatik olarak ayarlanıyor. Sensör, kulaklıkların pozisyonunun farklılaştırılmasıyla birlikte ses miktarını yükseltiyor ve bunun sonucunda kulaklıklar hoparlöre dönüşüyor. Ayrıca patentte bulunan teknoloji, birkaç kulaklık türü için özelleştirilmiş gözüküyor.



Apple tarafından bu teknolojinin oldukça beğenilmesinin sonunda gerçekleşen satın alımla bünyesindeki birçok patente bir yenisi daha eklenmiş durumda.  Sonuç olarak şirketin yaptığı bu satın alım hamleleriyle gelecekte yapacağı stratejilerin nasıl sonuçlanacağını bekleyip hep birlikte göreceğiz.



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