

Apple ile Hindistan arasında kıran kırana süren pazarlık sonrasında, Cupertino merkezli teknoloji devi, fabrikasını sonunda faaliyete geçiriyor.



Teknoloji ve yazılım dünyasının lider isimlerinden biri olan Apple, şimdi de gözünü Hindistan pazarına dikti. Çin'in ardından nüfus oranı en yoğun 2. ülke olan Hindistan'da iPhone 6ve iPhone 6süretimi yakında start alıyor.



Peki Appleneden yeni bir fabrika açmak için başka bir ülke yerine Hindistan'ı tercih etti? Aslında bu durumun birden fazla nedeni bulunuyor. ÖncelikleCupertinomerkezli teknoloji devi, Avrupa ve Amerika pazarının akıllı telefon pazarı bazında doyuma ulaştığı düşüncesinde. Dolayısıyla bu pazarlarda artık iPhone 6 ya da iPhone 6s gibi modelleri satmak çok zor.



İkinci neden iseApple'ın Çin pazarından beklediğini alamaması. Bu pazarda ilk 3'ü hedefleyen Tim Cook, geçtiğimiz sene şirketin 5. sıralaya gerilemesi nedeniyle zor günler geçirmişti. Çin'in yerli telefon üreticilerinin agresif fiyat politikası, Apple'ı bu pazarda zor durumda bıraktı.



Tabi ki son neden ise Hindistan'ın Apple'a direttiği bazı şartlar. Apple, Hindistan'daki yüksek vergiler nedeniyle buradaki pazarda istediğini alamıyordu. Hükümetten çeşitli vergi indirimleri talep eden firmaya sunulan öneri ise son derece net ve açıktı. Vergi indirimi istiyorsanız, burada üretim yapmak zorundasınız.



Applebu durumu göz önünde bulundurarak, Hindistan'da üretim yapmayı kabul etti. Şimdi Cupertino merkezli şirketin Hindistan'da ürettiği modeller, son kullanıcıya 100 dolar daha ucuza ulaşabilecek.



Apple'ın Hindistan'da kurduğu fabrikasında ilk etapta iPhone 6 ve iPhone 6s, sonraki zamanlarda ise iPhone SE üretimi gerçekleştirmesi bekleniyor.



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