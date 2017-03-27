Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

apple hindistan'da üretime başlıyor

APPLE HİNDİSTAN'DA ÜRETİME BAŞLIYOR

Apple ile Hindistan arasında kıran kırana süren pazarlık sonrasında, Cupertino merkezli teknoloji devi, fabrikasını sonunda faaliyete geçiriyor.

Tarih : 27 Mart 2017, 10:16
Puan Ver : Apple Hindistan'da Üretime Başlıyor(5/10)7


Apple ile Hindistan arasında kıran kırana süren pazarlık sonrasında, Cupertino merkezli teknoloji devi, fabrikasını sonunda faaliyete geçiriyor.



Teknoloji ve yazılım dünyasının lider isimlerinden biri olan Apple, şimdi de gözünü Hindistan pazarına dikti. Çin'in ardından nüfus oranı en yoğun 2. ülke olan Hindistan'da iPhone 6ve iPhone 6süretimi yakında start alıyor.



Peki Appleneden yeni bir fabrika açmak için başka bir ülke yerine Hindistan'ı tercih etti? Aslında bu durumun birden fazla nedeni bulunuyor. ÖncelikleCupertinomerkezli teknoloji devi, Avrupa ve Amerika pazarının akıllı telefon pazarı bazında doyuma ulaştığı düşüncesinde. Dolayısıyla bu pazarlarda artık iPhone 6 ya da iPhone 6s gibi modelleri satmak çok zor.



İkinci neden iseApple'ın Çin pazarından beklediğini alamaması. Bu pazarda ilk 3'ü hedefleyen Tim Cook, geçtiğimiz sene şirketin 5. sıralaya gerilemesi nedeniyle zor günler geçirmişti. Çin'in yerli telefon üreticilerinin agresif fiyat politikası, Apple'ı bu pazarda zor durumda bıraktı.



Tabi ki son neden ise Hindistan'ın Apple'a direttiği bazı şartlar. Apple, Hindistan'daki yüksek vergiler nedeniyle buradaki pazarda istediğini alamıyordu. Hükümetten çeşitli vergi indirimleri talep eden firmaya sunulan öneri ise son derece net ve açıktı. Vergi indirimi istiyorsanız, burada üretim yapmak zorundasınız.



Applebu durumu göz önünde bulundurarak, Hindistan'da üretim yapmayı kabul etti. Şimdi Cupertino merkezli şirketin Hindistan'da ürettiği modeller, son kullanıcıya 100 dolar daha ucuza ulaşabilecek.



Apple'ın Hindistan'da kurduğu fabrikasında ilk etapta iPhone 6 ve iPhone 6s, sonraki zamanlarda ise iPhone SE üretimi gerçekleştirmesi bekleniyor.



Samsung QLED TV serisine UHD Premium sertifikası aldı








Etiketler: Apple  Hindistan  Da  Üretime  Başlıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER