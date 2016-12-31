Amerikan teknoloji devi Apple dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon pazarında telefonlarını üretmeye başlayacak. Hindistan'a yapılan yatırım ve üretim hakkındaki detaylar haberimizde.



Amerikan teknoloji devi Apple dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon pazarında telefonlarını üretmeye başlayacak. Hindistan'a yapılan yatırım ve üretim hakkındaki detaylar haberimizde.



Yeni nesil akıllı telefonu İPhone 7 ve İPhone 7 Plus ile büyük bir satış başarısı elde eden Amerikan teknoloji devi üretim sıkıntısı yaşıyor. Apple Çin'de yaşadığı üretim sıkıntısı nedeniyle üretiminin bir kısmını Hindistan'a kaydırma kararı aldı.



Apple'ın pek pek çok ürününü üreten Çinli Foxconn diğer üreticilere verdiği üretim sözü nedeniyle Apple için yeteri kadar üretim yapamayacak. Xiaomi ve OnePlus için ayrılan üretim alanları nedeniyle Apple ürünlerinin yeteri kadar üretilemeyecek olması Amerikan teknoloji devini farklı alanlara yönlendirdi.



Hindistan hükumeti ile aylarca süren inişli çıkışlı görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı. TOI tarafından yayınlanan rapora göre Apple Hindistan'da cihazlarını birleştirmek için son hazırlıklarını yapıyor. Nisan 2017'de başlayacak olan üretim ile birlikte tüm dünyaya Hindistan çıkışlı İPhone'lar dağıtılacak.



Rapora göre Apple Tayvan merkezli bir akıllı telefon üreticisi ile ortaklık kurmuş. Wistron adını taşıyan firma ile yapılan anlaşma kapsamında tesis kurulumuna şimdiden başlanmış. Bangalore'de bir sanayi bölgesinde gerçekleşecek olan üretim için kurulan devasa fabrika nisan ayına yetiştirilmeye çalışılıyor.



Hindistan ve özellikle de Bangalore için oldukça önemli olan İPhone üretiminin arkasında ise başka bir sebep yatıyor. Bangalore bölgesi Hindistan'ın Silikon Vadisi'ne ev sahipliğe yapması için yeniden dizayn ediliyor. Her ne kadar şu an için bir üretim bölgesi olsa da ilerleyen yıllarda bölgenin bir tasarım ve teknoloji merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu amaçla hem devletin hem de özel sektörün geniş kapsamlı yatırımları ve destekleri bulunmakta. Apple'ın da yararlanacağı bu destekler sayesinde dünya firmalarının Hindistan'a çekilmesi hedefleniyor.



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