Cumhurbaşkanı: Terör Örgütlerinin Başını Ezeceğiz
Trafik Cezaları Bu Geceden İtibaren Artıyor!
İbrahim Kutluay'dan Boşanma Açıklaması
Suriye'de Ateşkesi Reddeden Terörist Olarak Görülecek
Soğuklarda Sokaktaki Hayvanlara Yardım Edin
Apple Hindistan'da İphone Üretimine Başlayacak
Skype, Volvo Otomobillere Giriyor
Facebook'ta Videolara Telif Koruması Geliyor
Samsung Exynos 8895 Hakkında Detaylar Gelmeye Başladı
Samsung'dan Oyuncular İçin Kıvrımlı Monitör!
Hp Yazıcılar Siber Saldırılara Karşı Koruyor
İnternet Hızını Artırmanın Yolları
Kulağından Cep Telefonunu Düşürmeyenler Dikkat!
Galatasaray, Yeni Bruma'yı Yunanistan'da Buldu
Tarihte Ödülleri Reddedenler De Var!
İsmail Kahraman'ın Durumuyla İlgili Yeni Açıklama
Emekliye 514 Lira Ek Zam
Fırat Kalkanı'nda 23 Terörist Daha Öldürüldü
Takside İstanbulkart Dönemi
Putin'den Erdoğan'a Yeni Yıl Mesajı

apple hindistan'da iphone üretimine başlayacak

APPLE HİNDİSTAN'DA İPHONE ÜRETİMİNE BAŞLAYACAK

Amerikan teknoloji devi Apple dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon pazarında telefonlarını üretmeye başlayacak. Hindistan'a yapılan yatırım ve üretim hakkındaki detaylar haberimizde.

Tarih : 31 Aralık 2016, 11:29
Puan Ver : Apple Hindistan'da İphone Üretimine Başlayacak(7/10)6


Amerikan teknoloji devi Apple dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon pazarında telefonlarını üretmeye başlayacak. Hindistan'a yapılan yatırım ve üretim hakkındaki detaylar haberimizde.



Yeni nesil akıllı telefonu İPhone 7 ve İPhone 7 Plus ile büyük bir satış başarısı elde eden Amerikan teknoloji devi üretim sıkıntısı yaşıyor. Apple Çin'de yaşadığı üretim sıkıntısı nedeniyle üretiminin bir kısmını Hindistan'a kaydırma kararı aldı.



Apple'ın pek pek çok ürününü üreten Çinli Foxconn diğer üreticilere verdiği üretim sözü nedeniyle Apple için yeteri kadar üretim yapamayacak. Xiaomi ve OnePlus için ayrılan üretim alanları nedeniyle Apple ürünlerinin yeteri kadar üretilemeyecek olması Amerikan teknoloji devini farklı alanlara yönlendirdi.



Hindistan hükumeti ile aylarca süren inişli çıkışlı görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı.  TOI tarafından yayınlanan rapora göre Apple Hindistan'da cihazlarını birleştirmek için son hazırlıklarını yapıyor. Nisan 2017'de başlayacak olan üretim ile birlikte tüm dünyaya Hindistan çıkışlı İPhone'lar dağıtılacak.



Rapora göre Apple Tayvan merkezli bir akıllı telefon üreticisi ile ortaklık kurmuş. Wistron adını taşıyan firma ile yapılan anlaşma kapsamında tesis kurulumuna şimdiden başlanmış. Bangalore'de bir sanayi bölgesinde gerçekleşecek olan üretim için kurulan devasa fabrika nisan ayına yetiştirilmeye çalışılıyor.



Hindistan ve özellikle de Bangalore için oldukça önemli olan İPhone üretiminin arkasında ise başka bir sebep yatıyor. Bangalore bölgesi Hindistan'ın Silikon Vadisi'ne ev sahipliğe yapması için yeniden dizayn ediliyor. Her ne kadar şu an için bir üretim bölgesi olsa da ilerleyen yıllarda bölgenin bir tasarım ve teknoloji merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu amaçla hem devletin hem de özel sektörün geniş kapsamlı yatırımları ve destekleri bulunmakta. Apple'ın da yararlanacağı bu destekler sayesinde dünya firmalarının Hindistan'a çekilmesi hedefleniyor.



Türk Telekom Müzik müzikseverleri buluşturdu








Etiketler: Apple  Hindistan  Da  İphone  Üretimine  Başlayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER