Apple uluslararası arenadaki üretim üslerinden biri olan Hindistan içinde olan fabrikasında iPhone üretimi için planlama yapmaya başladı.



Apple uluslararası arenadaki üretim üslerinden biri olan Hindistan içinde olan fabrikasında iPhone üretimi için planlama yapmaya başladı.



Ekonomik pazar olarak en önde gelen ülkelerden biri olan Hindistan en büyük üreticilerden biri olan Apple'ın ilgisini oldukça fazlasıyla çekiyor. Ülkede en büyük rakibi Samsung tarafından oldukça arka planda kalan Apple, ülkede İPhone üretimiyle pazardaki payını arttırmanın planlarını yapıyor.



Hindistan Bilişim Teknolojileri Bakanı Priyank Kharge, Apple ile belirli konularda anlaştıklarını ve Kamataka eyaletinde üretime başlanmasını umduklarını açıkladı. Bu üretimdeki en dikkat çekilmesi gerek durum ise üretilecek olan telefonların hepsi Hindistan sınırları içinde kullanılacak olması.



Apple'ın Hindistan'da üretim için kullanacağı firma Tayvanlı Wistorn şirketi tarafından yönetilecek. Dünya çapında 60.000'den fazla çalışana sahip olan ve Acer'a ait ürünlerin de üretimini yapan Wistorn Hindistan'daki ilk iPhone 8 modellerini üretecek.



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