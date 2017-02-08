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Apple, Hindistan İçinde İphone Üretimine Başlayacak
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apple, hindistan içinde iphone üretimine başlayacak

APPLE, HİNDİSTAN İÇİNDE İPHONE ÜRETİMİNE BAŞLAYACAK

Apple uluslararası arenadaki üretim üslerinden biri olan Hindistan içinde olan fabrikasında iPhone üretimi için planlama yapmaya başladı.

Tarih : 08 Şubat 2017, 09:27
Puan Ver : Apple, Hindistan İçinde İphone Üretimine Başlayacak(8/10)7


Apple uluslararası arenadaki üretim üslerinden biri olan Hindistan içinde olan fabrikasında iPhone üretimi için planlama yapmaya başladı.



Ekonomik pazar olarak en önde gelen ülkelerden biri olan Hindistan en büyük üreticilerden biri olan Apple'ın ilgisini oldukça fazlasıyla çekiyor. Ülkede en büyük rakibi Samsung tarafından oldukça arka planda kalan Apple, ülkede İPhone üretimiyle pazardaki payını arttırmanın planlarını yapıyor.



Hindistan Bilişim Teknolojileri Bakanı Priyank Kharge, Apple ile belirli konularda anlaştıklarını ve Kamataka eyaletinde üretime başlanmasını umduklarını açıkladı. Bu üretimdeki en dikkat çekilmesi gerek durum ise üretilecek olan telefonların hepsi Hindistan sınırları içinde kullanılacak olması.



Apple'ın Hindistan'da üretim için kullanacağı firma Tayvanlı Wistorn şirketi tarafından yönetilecek. Dünya çapında 60.000'den fazla çalışana sahip olan ve  Acer'a ait ürünlerin de üretimini yapan  Wistorn Hindistan'daki ilk iPhone 8 modellerini üretecek.



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